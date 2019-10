Manovra | Conte | escludiamo qualsiasi patrimoniale

Manovra - Conte : “Evitando aumento dell’Iva abbiamo fatto risparmiare 542 euro a famiglia” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rivendica l'importanza di aver evitato un aumento dell'Iva che, spiega, avrebbe pesato sulle famiglie italiane per "542 euro a famiglia". Conte, inoltre, assicura che non ci sarà una patrimoniale e che l'obiettivo è quello di diminuire il carico fiscale.Continua a leggere

Manovra - Conte : «Stop a Iva evita rincaro da 542 euro a famiglia». Gli industriali : giù le tasse sul lavoro : Il premier: «Avrebbero costituito un enorme ostacolo per il rilancio del Paese». Il presidente Bonomi ringrazia Draghi «un grande italiano» alla presenza di Mattarella, Boccia e Casellati. E invita a superare le divisioni Nord-Sud e industria -servizi

Manovra : Conte - due fondi investimento di 50 mld su orizzonte di 15 anni : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Nella prossima legge di Bilancio introdurremo due nuovi fondi di investimento per un ammontare complessivo di almeno 50 miliardi su un orizzonte di 15 anni. Le risorse saranno assegnate per attivare progetti di rigenerazione urbana; riconversione energetica; incentivo all’utilizzo di fonti rinnovabili”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte intervenendo all’assemblea generale di ...

Manovra - stangata sul diesel. Stop di Conte al ticket : Giuseppe Conte chiede tempo. Qualche giorno di «tranquillità» per preparare la Manovra economica. Il messaggio, insomma, è il più classico dei lasciateci lavorare. La...

Manovra - Conte frena su ticket e superticket : “Non in agenda adesso - serve più tempo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, frena sul superamento immediato del superticket e sulla rimodulazione del ticket sanitario: "Gli interventi sul superticket e sul ticket sanitario sono programmati non domani mattina, ma in un arco di tempo più ampio". Il progetto di riforma in tema di sanità non verrà fermato, ma avrà bisogno di più tempo.Continua a leggere

Manovra - Renzi : “Conte sta sereno se non aumenta le tasse - abbassi l’Iva sui pannolini” : Cosa deve fare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per stare sereno? Semplice, per Matteo Renzi "per stare tranquillo basta non aumentare le tasse". Il leader di Italia Viva parla anche di abbassare l'Iva sui pannolini: "Se la rimodulazione dell'Iva è a costo zero, per esempio si abbassa l'Iva al pannolino, firmo anche io".Continua a leggere

**Manovra : Conte - nessun aggravio Iva - no a polemiche inutili’** : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Non ci sarà nessun aggravio dell’Iva, l’ho già dichiarato, quindi non facciamo polemiche inutili. Stiamo lavorando per simulare gli ultimi interventi e definire nel dettaglio l’impostazione della manovra economica. Non fateci fare la manovra oggi né domattina, la manovra ha i suoi tempi. Ora abbiamo presentato la Nadef, dateci qualche giorno per lavorare con tranquillità”. Lo ...

Manovra - timori su coperture. Irritazione premier Conte per propaganda su Iva : I timori su come reperire le risorse per coprire le misure da varare nella legge di bilancio sono emersi anche in una riunione che si e' tenuta verso ora di pranzo al Nazareno. Presenti tutti i 'big', compresi i capigruppo. Si e' stabilito di mantenere un coordinamento tra Camera e Senato, di evitare subito la corsa agli emendamenti, di spingere su una linea condivisa all'interno del governo, anche dal punto di vista della comunicazione. Il ...

Def - Conte e Gualtieri : “Ecco i numeri della Manovra. Nel 2020 deficit al 2 - 2% - pil +0 - 6” : Il governo Conte 2 ha approvato la nota di aggiornamento al Def, il documento che disegna la cornice di una manovra da circa 29 miliardi. Il deficit viene fissato al 2,2% del pil, come auspicato dal ministro Roberto Gualtieri che assicura il rispetto delle regole Ue e si dice “fiducioso che il dialogo costruttivo con la Commissione europea consentirà di confermare questo obiettivo”. Il debito però non è nei parametri di Bruxelles: cala di ...

Manovra - Conte : “7 miliardi da lotta a evasione. Moneta elettronica senza penalizzare per uso contante” : Sulla lotta all’evasione “siamo consapevoli di dover lavorare per inasprire le sanzioni ai grandi evasori ma anche realizzare un grande patto con i cittadini”, ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ma per il governo resta il nodo di indicare come in concreto si ricaveranno i 7 miliardi di lotta all’evasione fiscale. Conte conferma di avere in mente un’operazione di contrasto “come ...

Carlo Cottarelli sulla Manovra economica : "Gli effetti saranno contenuti. Per crescere bisogna fare deficit" : "È una manovra senza veri tagli e che non offre molto sul versante della crescita". Parola di Carlo Cottarelli, economista nonché mister spending review. "Per fare una manovra espansiva non c'è che una strada: spendere e fare più deficit. Cosa che un Paese indebitato come il nostro non può permetter

Manovra - ecco il vero programma del governo Conte bis : Dal taglio del cuneo fiscale alla rimodulazione del superticket sanitario, dal green new deal al family act: sono queste alcune delle principali misure che il governo annuncia di mettere in campo attraverso 23 diversi disegni di legge collegati alla legge di Bilancio. Una sorta di documento programmatico del Conte bis.Continua a leggere

Manovra da 29 miliardi. Conte : 'Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

