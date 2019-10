Mamma e fidanzato appendono bambino di 22 mesi al muro con del nastro adesivo | cosa

Sara Di Pietrantonio uccisa e bruciata a Roma - ergastolo all'ex fidanzato Paduano. La Mamma di Sara : «Sentenza servirà per altre ragazze» : Condanna all'ergastolo per Vincenzo Paduano, il vigilante in carcere per l'omicidio dell'ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, uccisa e data alle fiamme il 29 maggio 2016 in via della...