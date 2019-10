Mamma di due figli scomparsa | trovata morta nel fiume Anche il fidanzato morto d' infarto

Appena nato i medici dicono alla Mamma che è morto - lei lo coccola per due ore e il bambino da segni di vita : Una mamma, subito dopo aver messo al mondo il suo bambino, si è sentita dare una notizia atroce: il bambino è morto. La mamma sapeva che il suo bambino nasceva prematuro ma non si aspettava assolutamente che non ce la facesse. La donna aveva messo al mondo due gemelli e la femminuccia stava bene ma il maschietto lo avevano dichiarato morto. Allora la mamma, Kate Ogg, ha voluto il suo bambino in braccio e lo ha tenuto stretto al suo ...

Uccise i due figli scaraventandoli dalle scale : chiesta l'assoluzione per la Mamma : Il 18 settembre 2018 Alice Sebesta, detenuta tedesca, ha scaraventato i due figli dalle scale nel nido del carcere di...

Ivrea - asilo esclude due gemelline perché non vaccinate. Mamma no vax fa sciopero della fame : Due bambine sono state escluse da una scuola materna di Ivrea perché non in regola con i vaccini obbligatori sul morbillo. La madre ha quindi iniziato da ieri uno sciopero della fame a oltranza dormendo davanti alla struttura scolastica.Continua a leggere

Fiammetta Cicogna Mamma - sono nate due gemelle : «Le cose più belle e dolorose della mia vita nello stesso giorno» : Fiammetta Cicogna è diventata mamma. La modella e showgirl ha dato alla luce due gemelle, nate dalla sua relazione col compagno Carl Hirschmann che per primo sulle Stories ha voluto rendere...

Fiammetta Cicogna è mamma al quadrato. La conduttrice e attrice, classe 1988, ha dato il benvenuto a due gemelle. I nomi? Gaia e Gioia.

Mamma a 74 anni : dà alla luce due gemelli. È record nel paese. E le immagini sono dolcissime : Mamma di due gemelline a 74 anni grazie all’inseminazione artificiale. Succede in India, precisamente a Kothapet, nello Stato dell’Andhra Pradesh, come riporta Il Giornale, e protagonista di questa storia è Erramatti Mangayamma, una donna sposata dal 1962 con l’ottantenne agricoltore Raja Rao. I due vivono nel villaggio di Nelaparthipadu, nel distretto di Godavari. L’agenzia di stampa Ians scrive che Erramatti, la Mamma-nonna, che si era ...

Firenze - l’incubo di una 19enne : insultata e picchiata anche davanti alla Mamma da due coetanee : Per mesi hanno preso di mira una ragazza di 19 anni, prima perseguitandola su Facebook e Instagram e poi pedinandola per strada fino ad aggredirla: per questo i carabinieri della stazione di Rufina (Firenze), hanno denunciato una ragazza di 18 anni e una di 17 anni per atti persecutori, violenza privata e lesioni.Continua a leggere

Maltempo Lombardia : alberi caduti a Monza - feriti una Mamma e due bambini : Lombardia interessata dal Maltempo che sta causando danni e disagi: a causa di un violento temporale a Monza un grosso albero è caduto da una proprietà privata in via Volta. Tre persone (una mamma e due bambini) sono state ferite lievemente. La strada è momentaneamente chiusa per le operazioni di rimozione dell’albero. Sempre per caduta alberi sono chiuse a Monza via Correggio (all’angolo con via Mariani e all’angolo con via ...

Neonato di due mesi rigurgita latte - quello che fa il fidanzato della Mamma è sconvolgente : Un Neonato di appena due mesi ha avuto come unica sua colpa quella di rigurgitare un po’ di latte. Cosa, questa, che accade a tutti i neonati ogni giorno. La disgrazia di quel bambino è che si trovava a casa con il fidanzato della mamma che, a quel rigurgito, fortemente infastidito, ha messo il Neonato di testa in giù sul cuscino fino a farlo soffocare e così lo ha trovato la mamma quando è tornata a casa. I parenti della mamma hanno ...