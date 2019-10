Maltempo Sicilia | fulmine danneggia impianti idrici a Siracusa

Maltempo : gelate 2008 - in arrivo 1 - 2 mln per 268 aziende siciliane : Palermo, 23 set. (AdnKronos) - Oltre un milione e duecento mila euro sbloccati, e in fase di liquidazione, per 268 aziende siciliane danneggiate dalle gelate del febbraio del 2008. Ad annunciarlo èl’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera: "Da quando ci siamo insediati abbiamo iniziato un’a

Maltempo Sicilia : gelate 2008 - in arrivo 1 - 2 milioni per 268 aziende : Oltre un milione e duecentomila euro sbloccati, e in fase di liquidazione, per 268 aziende Siciliane danneggiate dalle gelate del febbraio del 2008. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera: “Da quando ci siamo insediati abbiamo iniziato un’attività di ricognizione e riordino attorno a tutto il pregresso, rintracciando somme che giacevano, per questioni legate ad aspetti burocratici, ferme dal lontano 2008. ...

Maltempo - 2° pomeriggio consecutivo di violenti temporali in Sicilia : crolli - danni e disagi a Ragusa : Il Maltempo sta colpendo le zone interne della Sicilia centro/orientale in modo particolarmente violento: dopo i violenti temporali di ieri pomeriggio tra Enna e Catania, oggi si sono ripetuti intensi nubifragi con accumuli di oltre 50mm di pioggia nelle zone più colpite, tra Enna e Ragusa. A causa del Maltempo, alle 14:40 è stata sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa, per l’erosione della massicciata fra ...

Maltempo Sicilia : nubifragio e grandinata a Ragusa - allagamenti : Maltempi in Sicilia sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati disagi e allagamenti. Il muraglione che delimita un’area condominiale tra via Di Vittorio e il parcheggio Colombardo alle spalle della questura di Ragusa, p in parte crollato. Negozi, scantinati e magazzini sott’acqua, pioggia battente e grandine con chicci grossi come noci ha paralizzato la citta’ tra le 14,30 e le 15. La situazione piu’ critica nelle ...

Maltempo Sicilia : intensa grandinata si abbatte su Ragusa : La Sicilia sta vivendo oggi condizioni di instabilità, a differenza di gran parte della penisola dove splende il sole. Questo per effetto di una blanda circolazione ciclonica coadiuvata da correnti...

Maltempo - forti temporali nella Sicilia centro/orientale tra Enna e Catania : disagi e allagamenti : Un violento nubifragio si e’ abbattuto ad Enna, a causa dei forti temporali che hanno colpito le zone interne dell’isola. Pioggia, vento e grandine stanno flagellano il capoluogo ma anche l’hinterland. Difficile la circolazione tra Enna alta ed Enna Bassa dato che la via Pergusa, la strada di accesso alla parte alta del capoluogo si e’ trasformata in un fiume. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti. Il ...

Maltempo : Sicilia - allerta meteo della protezione civile : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – La protezione civile regionale Siciliana ha emesso un bollettino di allerta meteo valido fino alle 24 di oggi “per rischio idrogeologico di livello “Giallo””. L'articolo Maltempo: Sicilia, allerta meteo della protezione civile sembra essere il primo su CalcioWeb.

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla per domani - Maltempo a Palermo : La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di Allerta Meteo valido da oggi pomeriggio alle 24 di domani, in Sicilia, per rischio idrogeologico di livello “Giallo”. maltempo in arrivo domani a Palermo e Provincia. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di Allerta Meteo valido per tutta la giornata di domani sino alle 24 per rischio idrogeologico di livello giallo. Sono attese precipitazioni “da sparse ...

Maltempo Sicilia : “ingentissimi danni” a Leonforte : “La città di Leonforte è stata colpita nelle scorse ore da un intenso nubifragio che ha provocato ingentissimi danni. Sono vicino alla cittadinanza; attiverò tutti i canali a disposizione, dal Parlamento al Governo della regione, per intervenire in maniera celere e portare aiuto alla comunità di Leonforte“: lo ha dichiarato il Presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè. L'articolo Maltempo Sicilia: ...

Maltempo Sicilia : forte temporale causa frana ad Acireale - diversi evacuati : Le piogge e i temporali di forte intensità che hanno colpito la Sicilia, soprattutto nella giornata di ieri, hanno creato locali smottamenti e frane. Una decina di persone è stata fatta evacuare...

Maltempo Sicilia : interruzione idrica nel Palermitano e all’aeroporto : A causa delle condizioni meteo avverse registratesi nella tarda serata di ieri, l’Amap, l’azienda acquedotti del Comune di Palermo rende noto che è stato registrato un significativo incremento della torbidità delle acque, prelevate dall’invaso Poma, rendendo necessario disporre il fermo dell’impianto di potabilizzazione Cicala e dell’adduttore Jato. E’ per tale motivo interrotta temporaneamente ...

Maltempo Sicilia : strade piene di fango tra San Ciripello e Partinico - automobilisti bloccati : strade piene di fango e automobilisti intrappolati: un’ondata di Maltempo oggi ha colpito il Palermitano causando grossi disagi. Decine gli interventi dei vigili del fuoco sulla strada che collega San Cipirello a Partinico. Disagi anche nelle strade di Monreale, in particolare nella frazione di Grisì.Continua a leggere