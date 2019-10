Maltempo | le Regioni autonome chiedono la rimodulazione delle risorse

Maltempo : allerta per temporali e grandine in arrivo - l’elenco delle regioni a rischio : Maltempo con temporali, fulmini e grandine si abbatterà da stasera sulle regioni Centro Meridionali. La Protezione civile ha diramato per oggi, giovedì 3 ottobre, allerta meteo gialla in otto regioni, e cioè Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, ma pioggia è attesa anche altrove: ecco dove.Continua a leggere

Maltempo - allerta gialla in otto regioni : Pioggia e grandine in questa prima settimana di ottobre. Un nucleo freddo di origine artica sta discendendo dal Nord Europa verso le regioni del centro e sud Italia dove sono attesi temporali, grandine e forti raffiche di vento. Giù anche le temperature, fino a meno 10 gradi rispetto all'inizio della settimana. La Protezione civile ha diramato un nuovo bollettino di avviso di condizioni meteorologiche avverse in ben 8 regioni. allerta gialla ...

Maltempo : allerta per temporali e grandine in arrivo - l’elenco delle regioni a rischio : Maltempo con temporali, fulmini e grandine si abbatterà da stasera sulle regioni Centro Meridionali. La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 3 ottobre, allerta meteo gialla in otto regioni, e cioè Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, ma pioggia è attesa anche altrove: ecco dove.Continua a leggere

Maltempo - nubifragi in molte regioni - meteo prossime ore sull'Italia : Roma - Il minimo di bassa pressione che nel corso della serata di domenica e della notte di lunedì è scivolato lungo l'Italia centrale ha portato forti temporali e nubifragi dapprima sulla Toscana meridionale, poi anche sul Lazio. Davvero ingenti i quantitativi di pioggia tra le province di Grosseto e di Viterbo. A cavallo tra le ultime ore della giornata di domenica e le prime del lunedì sono caduti fino a 160mm sulla ...

Meteo : domenica col forte Maltempo - nubifragi sulle regioni tirreniche : Un vasto e intenso peggioramento di stampo atlantico sta raggiungendo l'Italia in questo ultimo giorno d'estate astronomica. L'allerta Meteo diffusa dalla Protezione Civile verrà molto probabilmente...

Allerta Meteo della Protezione Civile - sarà una domenica di forte Maltempo : criticità gialla in 10 regioni - arancione in Liguria e Toscana : Un’area d’instabilità posizionata sul Mediterraneo occidentale, dalla prossima notte, raggiungerà il nostro Paese determinando un graduale peggioramento delle condizioni metereologiche con diffuse precipitazioni temporalesche che interesseranno dapprima il Piemonte meridionale, la Liguria e le coste della Toscana, in estensione alle restanti aree tirreniche centrali e all’Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Previsioni Meteo : pesante - imminente Maltempo su molte regioni. Massima allerta sul medio-alto Tirreno [MAPPE] : Inizio weekend con tempo ampiamente soleggiato e stabile, ma non inganni il bel tempo. Da Ovest si sta preparando un attacco instabile massiccio, a opera di correnti perturbate oceaniche, con prospettive di pesante maltempo su molte regioni, soprattutto del medio-alto Tirreno. Si tratterà di un flusso perturbato pilotato da correnti portanti dapprima sudoccidentali poi più direttamente occidentali con significative avvezioni di vorticità alle ...

Previsioni Meteo : pesante - imminente Maltempo su molte regioni. Massima allerta sul medio-alto Tirreno [MAPPE] : Inizio weekend con tempo ampiamente soleggiato e stabile, ma non inganni il bel tempo. Da Ovest si sta preparando un attacco instabile massiccio, a opera di correnti perturbate oceaniche, con prospettive di pesante maltempo su molte regioni, soprattutto del medio-alto Tirreno. Si tratterà di un flusso perturbato pilotato da correnti portanti dapprima sudoccidentali poi più direttamente occidentali con significative avvezioni di vorticità alle ...

Maltempo - allerta meteo per venerdì : l’elenco delle regioni a rischio : Il Maltempo non abbandona l’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla notte di oggi attesi venti da forti a burrasca su Puglia e Calabria, specie sui settore ionici. Per domani, venerdì 20 settembre, è stata valutata allerta gialla sulle due regioni.Continua a leggere

Allerta Maltempo su regioni Adriatiche - da domani temporali intensi su costa abruzzese : L'Aquila - L'arrivo di una perturbazione determinerà maltempo sulle regioni Adriatiche. Lo indica un'Allerta meteo della Protezione civile. Dalle prime ore di domani, prevede l'avviso, temporali su Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per domani Allerta ...

Maltempo - De Poli : “Dall’UE 277 milioni alle regioni italiane” : “Oggi è arrivato il via libera del Parlamento europeo: dall’Europa 277 mln all’Italia, alle regioni colpite dal Maltempo tra cui il Veneto a cui vanno oltre 68 milioni di euro! E’ un traguardo raggiunto in primis grazie al contributo di forze come il PPE! Questa è L’Europa che vogliamo! L’Europa del popolo!”. Così in un post su Facebook il senatore UDC Antonio De Poli. L'articolo Maltempo, De Poli: ...

Previsioni Meteo Weekend : dal caldo estivo ai temporali - possibile forte Maltempo su alcune regioni [MAPPE] : L’evoluzione per il medio-lungo periodo e in coincidenza con il prossimo fine settimana non è affatto scontata. Seppure, dopo la sciabolata più fredda di queste prossimi ore, si prospetti un nuovo promontorio anticiclonico di matrice subtropicale con tempo stabile e ampiamente soleggiato, anche più caldo per qualche giorno, per il fine settimana pare configurarsi più di qualche insidia. Nella sostanza, l’alta pressione, che ...

Parlamento Ue approverà 277 milioni di aiuti per le regioni italiane colpite dal Maltempo nell’autunno 2018 : Mercoledì prossimo i deputati europei riuniti in sessione plenaria a Strasburgo dovranno approvare lo stanziamento di 277,2 milioni di euro dal Fondo di Solidarietà per le regioni italiane colpite dall’ondata di maltempo nell’autunno del 2018. La misura era stata già avallata dalla Commissione Bilancio del Parlamento europeo. Altri 8,1 milioni di aiuti saranno destinati all’Austria per i danni dovuti allo stesso fenomeno ...

Previsioni Meteo 10-12 settembre : nuova crisi depressionaria e Maltempo su alcune regioni [MAPPE e DETTAGLI] : L’area mediterranea, soprattutto centro-occidentale, continuerà a essere l’obiettivo di perturbazioni atlantiche per il corso dei prossimi giorni. Rispetto alle fasi di maltempo appena trascorse, a questo giro, però, l’affondo di una nuova saccatura si prospetta abbastanza più a Ovest rispetto all’Italia. L’asse depressionario si porrà fra il Mare del Nord, la Francia, le Baleari e i settori occidentali del nostro ...