Maltempo Campania | ancora criticità nell’area flegrea per la pioggia

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Le forti precipitazioni che nel pomeriggio hanno interessato l’areahanno creato numerose situazioni di disagio, soprattutto in periferia. Nella zona collinare di Cigliano ha collassatouna volta la strada di accesso. Alcune auto sono rimaste imbottigliate nel fango e nelle voragini che si sono formate. Residenti in trappoli ed impossibilitati a rientrare nelle proprie residenze. La strada e’ interessata da qualche mese da lavori fognari e laha acuito i disagi gia’ notevoli. Altre situazioni di criticita’ tra Monterusciello e Licola con l’allagamento dell’arteria di collegamento tra i due quartieri. La strada e’ stata chiusa al traffico, al momento, nei due sensi di marcia. Allagamenti di strade, terranei e piani terra a Licola mare ed anche sul lungomare tra Pozzuoli e Bagnoli. Problemi si sono registrati anche per i ...

