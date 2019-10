Maltempo | arriva il primo freddo sul Mediterraneo | “raffica” di tornado sul Tirreno

Maltempo : “Arriva l’autunno dopo un estate con -23% di pioggia” : Il Maltempo arriva con l’autunno dopo una estate in cui dal punto di vista climatologico è caduta in Italia quasi un quarto della pioggia in meno della stagione (-23%) ma con una temperatura superiore di 1,7 gradi la media di riferimento, più bassa solo di quella delle estati bollenti del 2003 e del 2017 negli ultimi 60 anni. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alla prima perturbazione di Ottobre che sta colpendo da nord a sud la ...

Arrivano il Maltempo e il freddo - incursione polare alle porte : L'atmosfera si prepara ad accogliere la prima incursione di aria artica del mese di ottobre. Il caldo anomalo di questi giorni oramai ha le ore contate e un nucleo instabile dalla Scandinavia è pronto per raggiungere l'Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nella giornata di oggi (martedì) i venti gireranno dai quadranti meridionali, responsabili dell'aumento della nuvolosità al Nord dove inizierà a piovere sui ...

Previsioni meteo 1 ottobre - arriva il Maltempo : aria artica - temporali e grandine : Secondo le Previsioni meteo, a partire da oggi nelle regioni settentrionali si faranno sentire i primi effetti della perturbazione destinata a scendere, tra domani e giovedì, verso le regioni del centro sud Italia. Il suo passaggio, oltre a causare una generale fase di maltempo, genererà anche un calo termico, temporali e grandinate.Continua a leggere

Previsioni meteo - arriva il Maltempo : scendono le temperature anche al sud : L'abbassamento della temperatura ed i temporali di cui parlano in queste ore le Previsioni meteo, interesseranno anche la Sicilia

Con il Maltempo arriva l’autunno - termina un’estate con caldo record : “Con il maltempo arriva l’autunno dopo una estate che si è classificata a livello climatologico come la terza piu’ calda da almeno sessant’anni con una temperatura che è stata superiore di 1,7 gradi la media di riferimento, piu’ bassa solo di quella delle estati bollenti del 2003 e del 2017“: quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che “l’anomalia è evidente anche in Europa dove la temperatura estiva di quest’anno è ...

Maltempo : sul ghiacciaio Presena arriva la prima neve : L’abbassamento delle temperature e le precipitazioni hanno riportato la neve in quota: fiocchi sono caduti in abbondanza sul ghiacciaio Presena, a quota 2.700 metri. Al Passo del Tonale la stagione invernale è ufficialmente iniziata: sul ghiacciaio nevica ininterrottamente e l’accumulo ha raggiunto i 30 cm. L'articolo Maltempo: sul ghiacciaio Presena arriva la prima neve sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni Meteo : addio caldo estivo - arrivano 3 perturbazioni che porteranno Maltempo e calo delle temperature : Il caldo estivo abbandona la Penisola: 3 perturbazioni porteranno maltempo e un calo delle temperature fino a 7-8°C. Dal 13 settembre le temperature potranno risalire in media, con massime di 28-30°C, ma non si deve temere un colpo di coda. Secondo il Meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, “la prima perturbazione proverrà dal Nord Europa e coinvolgerà tutto il Centro del continente, lambendo l’Italia e ...

Arriva l'autunno : doppio impulso freddo - sette giorni di Maltempo su gran parte d'Italia : L'anticiclone africano ormai è un ricordo: la settimana inizia con un netto calo delle temperature soprattutto sulle regioni...

Con settembre arriva il Maltempo. Cosa dicono le previsioni : Vacanze complicate per gli italiani che hanno scelto settembre per le ferie. Secondo i metereologi di meteo expert, "con l'avvio di settembre ci sarà un aumento del rischio di piogge e temporali, e un calo sensibile delle temperature. L'alta pressione è, infatti, in fase di indebolimento nel Mediterraneo centrale e l'atmosfera sta diventando sempre più instabile. Un ulteriore peggioramento del tempo - affermano gli esperti - ...