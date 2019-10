Mafia : strage via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà (2) : (AdnKronos) – Per un errore della cancelleria del gip del Tribunale di Caltanissetta, come spiega all’Adnkronos il procuratore aggiunto Gabriele Paci, fra le parti citate all’udienza del prossimo 28 ottobre, come parti offese, ci sono anche gli imputati che erano stati accusati ingiustamente dai pentiti e poi tornati in libertà. Ma è un errore. Le uniche parti offese, come spiega Paci “sono i familiari del giudice ...

Mafia : strage via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – C’è un nuovo indagato per la strage di via D’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Si tratta del medico dei boss, Antonino Cinà, già condannato a 12 anni di carcere nel processo sulla trattativa Stato-Mafia e ora di nuovo imputato in appello sempre per minaccia a corpo politico dello Stato. La Procura di Caltanissetta, che ha aperto il fascicolo, e ...

Mafia : strage Pizzolungo quater pm chiede 30 anni per boss Vincenzo Galatolo : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – La pena a trenta anni di carcere per il boss mafioso Vincenzo Galatolo è stata chiesta oggi, al termine della requisitoria, dal Procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci, nel processo, che si svolge con il rito abbreviato – da qui la richiesta a 30 anni e non dell’ergastolo – per il processo Pizzolungo quater. Galatolo, boss della famiglia dell’Acquasanta di Palermo, è ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘soggetti esterni potrebbero avere agito prima della strage’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Deve evidenziarsi che la auspicabile, futura individuazione di responsabilità di soggetti esterni al sodalizio mafioso, che ben potrebbero aver agito prima della strage di via D’Amelio, concorrendo alla relativa esecuzione e determinandone l’accelerazione, e dopo la strage, a realizzare il colossale depistaggio evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, non possono, ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘pentiti svelino i buchi neri strage via D’Amelio’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava, nel corso della requisitoria nel processo Borsellino quater, ha auspicato “il contributo di qualche ‘pentito’ e di qualche irriducibile di Cosa nostra o di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso” che “finalmente avvertano oltre che l’obbligo giuridico anche l’imperativo morale di riferire in merito ...