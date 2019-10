Mafia : Cirino Pomicino - 'Di Pietro non sa l'italiano - non era tangente ma finanziamento...' (2) : (AdnKronos) - "Piuttosto - aggiunge Cirino Pomicino - il signor Di Pietro dovrebbe spiegarci che fine hanno le centinaia di miliardi di vecchie lire dei fondi neri dell'Eni, quando la politica ha ricevuto 15-20 miliardi in tutto come finanziamenti ai partiti. Ecco Di Pietro dovrebbe dire che fine ha

Mafia : Di Pietro - ‘Falcone mi disse che in Sicilia bisognava fare i conti con i mafiosi’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Falcone mi disse che in Sicilia bisognava fare i conti con un terzo soggetto. Accanto ai politici e agli imprenditori, i mafiosi. Ne parlai con Borsellino, che però non mi disse quello che stava facendo, non mi disse che stava lavorando sul rapporto Mafia e appalti, e che stava ascoltando il pentito Mutolo. Mi disse però che dovevamo tornare a incontrarci, era convinto che in Italia ci fosse un ...

Mafia : Cirino Pomicino - ‘Di Pietro non sa l’italiano - non era tangente ma finanziamento…’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Macché tangente Enimont, Di Pietro, come è noto, non sa l’italiano. Non si tratta di una tangente, ma di un finanziamento politico alla corrente andreottiana”. Arriva a stretto giro di posta la replica di Paolo Cirino Pomicino all’ex pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro, che oggi, al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia, ha detto che “anche Salvo Lima ...

**Mafia : Di Pietro - 'Borsellino ucciso perché indagava su appalti'** : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Sono convinto che Paolo Borsellino fu ucciso perché indagava sulle commistioni tra la mafia e la gestione degli appalti. L'indagine mafia-appalti fu fermata. Come accadde con Mani pulite". Lo ha detto l'ex pm Di Mani Pulite Antonio Di Pietro proseguendo la sua deposizi

**Mafia : Di Pietro - ‘dopo Falcone anche io dovevo essere ucciso’** : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Dopo la strage di Capaci e pochi giorni prima della strage di via D’Amelio, nell’estate del 1992, l’ex pm Antonio Di Pietro, fu informato “che doveva essere ucciso”. Lo dice lo stesso ex magistrato di Mani pulite deponendo al processo sulla trattativa tra Stato e mafia a Palermo. “Due giorni prima dell’omicidio di Borsellino – racconta in aula – il ...

Mafia : Di Pietro - 'suicidio Gardini il dramma che mi porto dentro' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Il suicidio di Raul Gardini "è il dramma che mi porto dentro...". Lo rivela l'ex pm Antonio Di Pietro proseguendo la sua deposizione al processo d'appello sulla trattativa tra Stato e Mafia. Nel luglio del 1993 "l'avvocato di Raul Gardini, che all'epoca era latitante, m

Mafia : Di Pietro - ‘Mani pulite fermata per volontà politica - io delegittimato’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “L’inchiesta ‘Mani pulite’ è stata fermata quando è arrivata allo stesso punto del rapporto tra Mafia e appalti. Sono stato fermato da una delegittimazione gravissima portata avanti in modo abnorme”.E’ la denuncia di Antonio Di Pietro al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e Mafia a Palermo. “Nei miei confronti sono stati svolti una serie di ...

Mafia : Di Pietro - ‘alla camera ardente Falcone incontrai Borsellino che mi disse di fare presto’ (2) : (AdnKronos) – “Con il dottor Borsellino non avevamo una indagine comune ma un obiettivo. In quella occasione della camera ardente siamo rimasti che ci saremmo rivisti da lì a breve”, ha poi aggiunto l’ex pm Antonio Di Pietro proseguendo la sua deposizione al processo d’appello sulla trattativa. “Ogni giorno si scopriva qualcosa – aggiunge Di Pietro – ma la Sicilia restava silente. Borsellino ...

Mafia : Di Pietro - ‘alla camera ardente di Falcone incontrai Borsellino che mi disse di fare presto’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Il giorno in cui c’era la camera ardente di Giovanni Falcone al Palazzo di giustizia incontrai Paolo con Borsellino e parlammo degli stessi argomenti affrontati con Falcone e rimanemmo che ne avremmo dovuto riparlare. Borsellino mi disse ‘Bisogna fare presto’, parlandomi della necessità di un coordinamento delle indagini sul territorio nazionale. Come sapete questo non fu ...

