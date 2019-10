Mafia | Cirino Pomicino | ‘Di Pietro non sa l’italiano | non era tangente ma finanziamento…’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “MacchéEnimont, Di, come è noto, non sa l’italiano. Non si tratta di una, ma di un finanziamento politico alla corrente andreottiana”. Arriva a stretto giro di posta la replica di Paoloall’ex pm di Mani Pulite Antonio Di, che oggi, al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e, ha detto che “anche Salvo Lima incassò unaEnimont da Raul Gardini, attraverso i Cct che gli girò Paolo. Si trattava di vedere chi quella parte didi provvista di 150 miliardi di vecchie lire li aveva incassati e abbiamo trovato che 5,2 miliardi li aveva incassati, e fuche diede 1,5 miliardi di cct a Salvo Lima”. “Ricordo al signor Diche io sono stato assolto dall’ipotesi di corruzione ...

