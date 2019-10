Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano il loro primo figlio

Fonte : dilei

(Di giovedì 3 ottobre 2019)diventeranno presto genitori. A svelarlo è il settimanale Gente secondo cui ildi Silvioe Veronica Lario a fine gennaio avrà un bambino dalla compagna. I due sono legati da ben otto anni e la giovane sarebbe già nel quinto mese di gravidanza. Riservato e sempre lontano dai riflettori,è ilpiù piccolo dell’ex premier e leader di Forza Italia. Classe 1988, è nato in Svizzera, ad Arlesheim, ed è frutto dell’amore frae Veronica Lario. Dopo il diploma ha studiato all’Università Bocconi di Milano e si è trasferito in Gran Bretagna studiando alla JP Morgan di Londra. Oggi si occupa di investimenti nelle start up e di finanza, un settore che lo tiene lontano dalle luci della ribalta. Affascinante e schivo,assomiglia molto a mamma Veronica. Non rilascia spesso interviste e non ...

