Luca Lotti è stato rinviato a giudizio per il caso CONSIP | mentre è stato prosciolto l’ex

Consip - Luca Lotti rinviato a giudizio per favoreggiamento. Chiesta l'archiviazione per Tiziano Renzi : Alla sbarra. Si parla di Luca Lotti, ex ministro dello Sport e sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ex fedelissimo di Matteo Renzi e rimasto nel Pd dopo la scissione e la nascita di Italia Viva. Lotti è stato rinviato a giudizio con l'accusa di favoreggiamento per la vicenda Consip. Insiem

Luca Lotti contro Matteo Renzi : "Addio Pd? Non capisco la sua scelta - sembra la vecchia sinistra" : Se anche Luca Lotti boccia Matteo Renzi. Il "Lampadina" picchia durissimo contro il suo amico, contro l'ex premier che ha mollato il Pd per dar vita ad Italia Viva. In un intervento su Il Foglio, l'ex ministro dello Sport scrive: "Nonostante la mia storia personale e nonostante tanti giornalisti e c

Renzi stroncato dall'amico Luca Lotti "Non so che senso abbia uscire dal Pd" : ''Nonostante la mia storia personale e nonostante tanti giornalisti e colleghi provino a dare letture surreali mi chiedo che senso abbia avuto far nascere il nuovo governo e subito dopo uscire dal partito'' Segui su affaritaliani.it

De Luca : al San Paolo un miracolo - sbagliata la dichiarazione di Ancelotti : «Bisogna sottolineare il miracolo fatto al San Paolo. C'è stato un piccolo incidente, una dichiarazione improvvida di una persona perbene, di un signore come Ancelotti, una...

De Luca : «Ancelotti sbaglia. Senza la Regione - il San Paolo sarebbe caduto a pezzi» : «Una vicenda sconcertante». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca definisce la querelle sugli spogliatoio dello stadio San Paolo. Lo fa dalla sua tribuna televisiva a Lira Tv. Definisce sbagliata la dichiarazione di Carlo Ancelotti anche se non attacca l’allenatore del Napoli. È una persona perbene, un signore, ma anche Omero qualche volta sonnecchia. Prosegue il Governatore: Nello stadio San Paolo, di proprietà del ...

Giuseppe Conte parla di Csm - il grido alla Camera : "Evviva Luca Lotti" - colpo basso al governo : Un brutale sfottò al governo giallorosso durante il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, nel giorno in cui il premier-bis chiede la fiducia. Siamo arrivati al momento in cui il presidente del Consiglio afferma: "Il nostro Paese necessita poi di una riforma della giustizia civile, penale e tributa

Matteo Renzi verso l'addio al Pd - nascono i suoi gruppi parlamentari : clamoroso - Luca Lotti resta fuori : Dopo aver ordito la manovra di palazzo che ci ha consegnato il governo Pd-M5s, Matteo Renzi continua il suo "lavoro". La prossima tappa, come si sussurra da tempo, sarà la formazione dei suoi gruppi parlamentari. Di fatto, l'addio al Pd in vista della creazione di un suo soggetto politico. Il piano

Lucas Silva lascia il Real e vorrebbe tornare a lavorare con Ancelotti : Lucas Silva in un’intervista rilasciata in esclusiva a Tuttomercatoweb.com, parla del suo addio al Real Madrid che è arrivata di comune accordo avendo solo un altro anno di contratto. Senza rimpianti per il passato Silva ha parlato del futuro e detto che sarebbe contento di trasferirsi in Italia “E’ un campionato che si adatta alle mie caratteristiche, perfettamente. Sarebbe un’opportunità importante”. Tra i suoi ...