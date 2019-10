Lotteria degli scontrini | dopo due anni di rinvii partirà a gennaio Per i consumatori in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) In Portogallo ha avuto notevole successo nel ridurre l’evasione, mentre l’esperimento fatto in Slovacchia ha portato introiti inferiori alle aspettative. Anche Albania, Romania e Malta organizzano estrazioni periodiche che premiano chi ha in tasca il documento fiscale con il numero vincente. In Italia la, evocata da Giuseppe Conte a margine dell’assemblea dell’Onu, entrerà in vigore il prossimoa supporto dell’ampio piano di contrasto ai furbetti del fisco annunciato dal governo. Chi fa acquisti in un negozio, ma anche chi salda il conto dell’idraulico o dell’elettricista, sarà invogliato a chiedere sempre scontrino o fattura perché quel documento si tradurrà in biglietti virtuali con cui partecipare a una “riffa” che darà diritto a premi mensili e un maxi-premio annuale. In linea con la decisione di ...

