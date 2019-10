“L’orgasmo femminile uno stratagemma dell’evoluzione” | il nuovo studio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L’orgasmopotrebbe essere stato un espediente dell’evoluzione per favorire l’ovulazione. È quanto sostiene unopubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti e realizzato dai ricercatori delle università di Yale e Cincinnati secondo cui è poco probabile che l’orgasmosi sia sviluppato per caso, anche perché è necessario per fini riproduttivi. L’orgasmoè infatti un meccanismo molto complesso, sulla cui funzione da tempo la scienza dibatte. I ricercatori, guidati da Gunter P. Wagner e Mihaela Pavlicev, hanno sviluppato la teoria secondo cui i meccanismi psicologici dell’orgasmosi sarebbero sviluppati originalmente per indurre l’ovulazione durante il rapporto sessuale. Un fenomeno comune a diversi mammiferi, come conigli, gatti, cammelli e furetti, ma non ...

