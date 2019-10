Londra | medici vogliono staccare ventilazione a bimba | giudici accolgono ricorso dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) È ricoverata in gravi condizioni al Royal London Hospital dopo avere subito un intervento al cervello a febbraio e iavevano chiesto che le fosse staccata la. Ma idell’Alta Corte britannica hanno accolto ildei genitori della piccola Tafida Raqeeb, 5 anni, che non deve morire e potrà essere curata al Gaslini di Genova. L’ospedale si è infatti detto pronto ad assisterla. Laè in uno stato di coscienza minima e non soffre. Il verdetto – definito “sensazionale” dal Daily Mail online, tenuto conto di una serie di precedenti su vicende simili, anche se non identiche, come il caso di Charlie Gard e Alfie Evans – è stato emesso dal giudice Alistair MacDonald. I genitori della bambina – Shelina Begum, avvocato di 39 anni, e Mohammed Raqeeb, perito edile di 45, residenti nella zona est di– avevano fra ...

