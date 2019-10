Londra | ambientalisti spruzzano “sangue” contro Ministero del Tesoro Protesta finisce

Fonte : fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Quattro attivisti di 'Extinction Rebellion', il movimentoi cambiamenti climatici, si sono presentati davanti alla sede deldelle finanze britannico, a. Utilizzando un'autopompa dei vigili del fuoco, hanno provato a spruzzare sangue fintola facciata dell'edificio, anche se dopo qualche istante hanno perso illlo del bocchettone...

EffimeraAlkimia : RT @ilpost: Questa dimostrazione di quattro ambientalisti a Londra non è andata benissimo - Miti_Vigliero : RT @ilpost: Questa dimostrazione di quattro ambientalisti a Londra non è andata benissimo - andmarini : Spruzzano vernice per protesta ma perdono il controllo del tubo -