LIVE Wolfsberger-Roma calcio | Europa League in DIRETTA | gioca Mirante in porta per i

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30 A disposizione per le due squadre:: Gollner, Schmidt, Sparangler, Baumgartner, Wernitznig, Kuttin, Schmerbock.: Zappacosta, Juan Jesus, Dzeko, Kolarov, Pau Lopez, Varetout, Antonucci. 18.28 Riposa Pau Lopez per un fastidio muscolare avvertito nella scorsa partita contro il Lecce in Serie A. 18.25 Ecco le formazioni ufficiali:(4-1-3-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Leitgeb; Schmid, Liendl, Ritzmaier; Weissman, Niangbo. Allenatore: Struber(4-2-3-1):; Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola; Diawara, Cristante; Kluivert, Pastore, Zaniolo; Kalinic. Allenatore: Fonseca 18.20 Buonasera e benvenuti allatestuale di, partita del Gruppo J di. Il programma e le probabili formazioni Salve a tutti e benvenuti allatestuale di ...

CalcioWeb : #WolfsbergerRoma diretta live: le formazioni ufficiali, c'è #Kalinic - cmdotcom : #WolfsbergerRoma, le formazioni ufficiali: giocano #Pastore e #Kalinic -