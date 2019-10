LIVE Wolfsberger-Roma 0-1 | Europa League in DIRETTA | Spinazzola di testa sblocca la

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34′ Zaniolo per Kalinic che si sposta la palla sul destro e tira a botta sicura, bella parata di Kofler. 32′ Giallo per Cristante che arriva fuori tempo su Schmitz. 31′ Kluivert dalla destra mette a rimorchio per Pastore che di piatto non trova la porta. 29′ Grazie ad una azione confusa lariesce a portarsi in vantaggio, prova ora a chiudere in area gli austriaci. 27′ Gooooooool,aaaaaaaa, da calcio d’angolodicon un rimpallo riesce a schiacciare in rete sul secondo palo, 1-0. 26′ Cristante dal limite dell’area si coordina e tira a giro ma non trova la porta dalla sinistra. 24′che lascia scoperte le fasce, i terzini degli austriaci spingono per sfruttare lo spazio lasciato da Zaniolo e Kluivert. 22′ Miracolo di Mirante che in tuffo va a ...

forzaroma : 38' - Bravissimo #Diawara a interrompere una ripartenza del Wolfsberger dopo che Pastore aveva perso il possesso… - zazoomnews : LIVE Wolfsberger-Roma calcio Europa League in DIRETTA: gioca Mirante in porta per i giallorossi - #Wolfsberger-Rom… - corgiallorosso : LIVE Wolfsberger-Roma 0-1 (27' Spinazzola) – 30' Pastore alto dal limite -