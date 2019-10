LIVE Wolfsberger-Roma 0-0 | Europa League in DIRETTA | si comincia | Kalinic e Zaniolo

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38debutta da titolare in attacco nellainsieme al portiere Mirante, ci saranno 8 giocatori diversi rispetto all’ultima uscita contro il Lecce. 18.34 L’Incontro è un inedito non si erano mai affrontatein nessuna competizione. 18.30 A disposizione per le due squadre:: Gollner, Schmidt, Sparangler, Baumgartner, Wernitznig, Kuttin, Schmerbock.: Zappacosta, Juan Jesus, Dzeko, Kolarov, Pau Lopez, Varetout, Antonucci. 18.28 Riposa Pau Lopez per un fastidio muscolare avvertito nella scorsa partita contro il Lecce in Serie A. 18.25 Ecco le formazioni ufficiali:(4-1-3-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Leitgeb; Schmid, Liendl, Ritzmaier; Weissman, Niangbo. Allenatore: Struber(4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola; Diawara, Cristante; ...

zazoomblog : LIVE Wolfsberger-Roma calcio Europa League in DIRETTA: gioca Mirante in porta per i giallorossi - #Wolfsberger-Rom… - infoitsport : LIVE TMW - Europa League, Wolfsberger-Roma: formazioni ufficiali. Mancini dal 1' -