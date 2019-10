LIVE Lazio-Rennes 2-1 | Europa League in DIRETTA | Milinkovic-Savic e Immobile regalano la

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.58 Le pagelle del match:(3-5-2): Strakosha 6; Vavro 5, Acerbi 6.5, Bastos 6; Lazzari 6, Parolo 6, Cataldi 5.5 (dal 53′7), Berisha 5 (dal 53′ Luis Alberto 6.5), Lulic 6 (dall’82 Jony sv); Caicedo 6,7. All.: Inzaghi 7(3-5-2): Mendy 6.5; Da Silva 6, Gnagnon 5,5, Morel 6.5 ; Traoré 6, Grenier 6, Martin 5, Camavinga 6 (dal 71′ Bourigeaud 6), Doumbia 5.5 (dall’82 Hunou sv); Tait 5.5 (dal 76′ Raphinha 5.5), Niang 6. All.: Stéphan 5 Vince, rimontando lo svantaggio subito in apertura di secondo tempo, lache in casa si impone 2-1 grazie ai gol di. Gli uomini di Inzaghi si rimettono in carreggiata dunque nel girone diconquistando i primi tre punti di questa nuova campagna continentale. FINISCE QUI! 90+5′ ...

