LIVE Lazio-Rennes 1-1 | Europa League in DIRETTA | Milinkovic-Savic risponde a Morel Si

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67′ Sbroglia senza problemi la difesa della. 67′ Rovesciamento del fronte di gioco, Vavro mette in angolo. 66′ Traiettoria lunghissima su cui Immobile può poco. 65′ Continua a spingere la, che guadagna subito un nuovo cornere. 64′SIGLA IL PUNTO DELL’1-1! Gran girata di prima a pelo d’erba del centrocampista serbo, che sfrutta al meglio l’assist di Luis Alberto per pareggiare le cose. 63′ Bastos cerca di avventurarsi in attacco, così come Acerbi che adesso fa il terzo difensore a sinistra, mentre Vavro è scalato in posizione centrale. 62′ Parolo scocca un brutto tiro al termine però di una combinazione veloce dellaal limite dell’area del. 60′ Cross di Lulic dalla sinistra, la palla si perde sul fondo. 60′ Scocca ...

lazio_magazine : NM LIVE - Eva Gini: “Il Napoli ha sprecato un'occasione con il Genk, è ancora presto per fare pronostici in campion… - zazoomblog : LIVE Lazio-Rennes 0-0 Europa League in DIRETTA: biancocelesti subito alla caccia del gol del vantaggio - #Lazio-Re… - zazoomblog : LIVE Lazio-Rennes 0-0 Europa League in DIRETTA: All’Olimpico si chiude un primo tempo privo di emozioni - #Lazio-R… -