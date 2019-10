LIVE Lazio-Rennes 0-0 | Europa League in DIRETTA | entrano Milinkovic-Savic e Luis Alberto

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53′ Due cambi in casa, escono Berisha e Cataldi. Parolo si mette in posizione da playmaker, con i neoentrani nelle posizioni di mezze ali. 52′ Caicedo cerca il filtrante per Immobile o Parolo, ma da Silva capisce tutto e recupera la palla. 51′ Scampato il pericolo laprova a tornare a spingere 49′ CAMAVINGA VA VICINO AL GOL! Imbucata eccezionale per l’accorrente centrocampista delche, disturbato da Vavro, conclude fuori di pochissimo. Francesi pericolissimi. 48′ Tentativo velleitario di Niang, con la palla che termina altissima. 47′ Prova un pressing iniziale la, ma la difesa delallontana trovando Niang in posizione profonda. 46′ RICOMINCIA LA RIPRESA All’Olimpico si chiude un primo tempo lento e senza ...

