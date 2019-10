LIVE Equitazione | Finale Nations Cup 2019 in DIRETTA | Italia ottava! Gli azzurri domenica

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 Il nostrotermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima, buona serata da OA Sport. 17.54, in virtù del piazzamento odierno, l’partirà per prima e si giocherà il pass olimpico con Irlanda e Colombia. 17.51 Nove penalità per Lorenzo De Luca, l’si salva per il rotto della cuffia chiudendo per 0″45 davanti alla Spagna, che viene così eliminata.ottava ed ultima delle qualificate! 17.47 Il netto nel tempo di Deusser porta la Germania tra le migliori otto e scavalca la Spagna! 17.44 Il Belgio chiude a quota 4 penalità ed ipoteca la prima posizione odierna. 17.41 Netto della Svizzera, che chiude a 12 e grazie al tempo totale scavalca la Spagna, ora ottava, che dovrà attendere la prova di Deusser (Germania). 17.39 L’Egitto va in fondo alla classifica ...

zazoomnews : LIVE Equitazione Finale Nations Cup 2019 in DIRETTA: netto per Marziani otto penalità per Grossato - #Equitazione… - zazoomnews : LIVE Equitazione Finale Nations Cup 2019 in DIRETTA: percorso netto di Luca Marziani su Tokyo du Soleil! -… - OA_Sport : LIVE Equitazione, Finale Nations Cup 2019 in DIRETTA: inizia la rincorsa olimpica dell’Italia, sfida ad Irlanda e S… -