LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 3 ottobre | Naser da favola nei 400 | battuta

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi – Gli italiani in gara oggi 23.41: Con la rimonta del tedesco Kaul si chiude anche la settima giornata di gare. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani sera per l’ottava giornata con molto più azzurro al via. Buonanotte 23.39: La Germania conquista l’oro con Niklas Kaul con 8.691 punti, argento per lEstonia con Maicel Uib (8.604), terzo posto e bronzo per il canadese Warner 23.32: Kaul domina la gara e vince l’oro per la Germania 23.25: Tutto pronto per i 1500 uomini. Si decide l’oro: gara tiratissima 23.20: Quarta prestazione mondiale di sempre e record britannico per Johnson-Thompson che vince l’oro con 6981, secondo posto per la belga Thiam per un totale di 6677, terzo posto per l’austriaca Preiner con 6560 23.18: La britannica Johnson-Thompson onora ...

