LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 3 ottobre | Naser da favola nei 400 | battuta

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi – Gli italiani in gara oggi 23.03: Al via la prima serie degli 800 dell’Eptathlon 22.57: Non è finita! Ci sono ancora le due gare conclusive dell’Eptathlon e del Decathlon 22.52: GARA STELLARE!ORO PER IL BAHRAIN CON IL TERZO TEMPO DI SEMPRE, argento per le bahamense Miller Uibo con il quarto tempo di sempre, personale anche per la giamaicana Jackson che porta a casa il bronzo 22.51: Incredibile!!!! Vince la finale dei 400 in 48″14, meraviglioso!!! Secondo posto per Miller Uibo in 48″37, terzo posto per la giamaicana Jackson in 49″47, poi Jonathas, Francis e McPherson 22.50: Si accendono le luci ed è pronto tutto per la finale 22.47: La spettacolare presentazione della gara più attesa 22.46: Queste le atlete al via: Iga Baumgart-Witan (Pol), Shericka Jackson (Jam), ...

zazoomnews : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: 3 ottobre battaglia stellare sui 400. Chi vincerà le prove multiple? Fabbri… - zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2019 in DIRETTA: 3 ottobre battaglia stellare sui 400. Chi vincerà le prove multiple? Fabbri… - enricospada2 : #worldathleticschamp #Doha2019 #atletica Minuto per minuto, gara per gara, tutti gli aggiornamenti della settima gi… -