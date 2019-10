Liu Bolin | l’uomo invisibile si nasconde anche a Milano

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019) LiuLiuLiuLiuLiuLiuLiuAlla ricerca del. Liusiin Bocconi per una delle sue performance mimetiche. L’artista cinese attraverso la tecnica del body painting si fonde con il panorama circostante, lo fa nell’esibizione del 3 ottobre e lo si vede fare negli scatti in mostra nel campus fino al 15 gennaio. Liumette in pratica il sogno di molti dirsi al mondo. Lo fa da quando il suo villaggio è stato distrutto nel 2005 su ordine del governo di Pechino. Scomparire sul fondo delle foto è per lui un modo per denunciare l’invisibilità delle persone rispetto all’aggressività del potere economico e politico. Gli scatti sono quello della serie intitolata Hiding in the city,rsi nella città. Liutraccia sul proprio corpo le linee dello spazio che lo circonda. Le prime sono state le macerie del suo ...

