Legge 104 | caregiver familiari | cosa prevede il Ddl 1461 al Senato

Abusi Legge 104 : tutte le sanzioni previste per i furbetti : La Legge 104 prevede una serie di agevolazioni in favore dei disabili che si estendono a numerosi aspetti della vita privata. La maggior parte di queste misure sono di tipo economico e si traducono in un abbattimento delle tasse per l’acquisto di mezzi o strumenti che il disabile utilizza nella sua vita quotidiana. E’ lo Stato a farsi carico del minor gettito derivante dalle agevolazioni previste dalla Legge 104. Per questo, eventuali Abusi ...

Legge 104 : le agevolazioni per auto tradizionali - elettriche e ibride : agevolazioni Legge 104 per auto elettriche e ibride. I disabili che acquistano auto ibride o elettriche hanno diritto alla detrazione Irpef ma non all’IVA ridotta al 4%. Questo il pensiero dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni riconosciute dalla Legge 104 per i veicoli destinati al trasporto di disabili. E’ importante ricordare che dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 l’acquisto di auto ibride o elettriche gode di un incentivo statale, ...

Legge 104 : tutte le agevolazioni e chi può richiederle : Molte sono le agevolazioni previste per i soggetti che rientrano nella sfera di applicazione della Legge 104 del 1992. Una Legge che negli anni ha subito diverse modifiche. I benefici concessi ai disabili titolari del verbale 104 e ai loro familiari che li assistono sono diversi e afferiscono a diversi ambiti: lavoro, agevolazioni fiscali, bonus. Vediamo nello specifico le misure principali. Quando parliamo di Legge 104 ci riferiamo alla ...

Legge 104 e Permessi personale Ata - novità nel Ccnl - cosa cambia : Legge 104 e Permessi personale Ata, novità nel Ccnl, cosa cambia cosa dice contratto nazionale per quanto riguarda i Permessi a disposizione dei lavoratori per assistere i propri cari affetti da grave disabilità. Legge 104 e personale Ata: l’articolo 32 del Ccnl È l’articolo 32 del Ccnl, introdotto ad aprile 2018, a stabilire le nuove modalità rispetto alla fruizione dei Permessi concessi dalla Legge 104. Questo prescrive che ...

Trasferimento Legge 104 : divieto spostamento dipendente - quando è valido : Trasferimento legge 104: divieto spostamento dipendente, quando è valido Il Trasferimento legge 104 per i dipendenti che devono accudire un familiare disabile è quasi sempre vietato, fatta eccezione per alcune condizioni, che l’azienda sarà tenuta a dimostrare. L’azienda che vuole operare per il Trasferimento di un dipendente in un’altra sede di lavoro, che si trovi nello stesso Comune o meno, deve infatti rispettare determinate condizioni ...

Permessi Legge 104 : cambio turno il giorno prima - cosa dice la legge : Permessi legge 104: cambio turno il giorno prima, cosa dice la legge Il datore di lavoro può cambiare il turno del lavoratore che beneficia della legge 104 il giorno prima che questo usufruisca di un permesso? Permessi legge 104: cosa dice la normativa? Il lavoratore titolare di legge 104, In base all’articolo 33 di quest’ultima, può disporre, alternativamente, di tre giorni mensili di permesso o di Permessi orari giornalieri pari a due ...

Bollo auto 2019 : verbale Legge 104 rivedibile - cosa significa la dicitura : Bollo auto 2019: verbale Legge 104 rivedibile, cosa significa la dicitura La Legge 104 dà diritto ad alcune agevolazioni, tra cui l’esonero dal pagamento del Bollo auto 2019. Tuttavia ci sono alcuni casi in cui il verbale Legge 104 risulta rivedibile e quando viene indicata questa dicitura, ci si chiede cosa significa esattamente, e soprattutto se risulti necessario ripetere tutta la procedura per avere accesso al beneficio. Bollo auto ...

Legge 104 - prestiti e finanziamenti agevolati : quali sono e come richiederli : Sei un soggetto che rientra nella Legge 104 e hai necessità di finanziare le tue spese con un prestito personale? Sappi che in Italia sono previste numerose forme di finanziamento agevolato grazie alle convenzioni che l’Associazione nazionale disabili italiani (ANDI) ha stretto con banche e finanziarie. In alternativa al prestito classico, è possibile ottenere somme da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio o della pensione. In ...

Legge 104 può essere negata : cosa può fare l’invalido : Legge 104 può essere negata: cosa può fare l’invalido Il soggetto invalido che fa richiesta di Legge 104 può vedersela rifiutata dopo l’apposita visita specialistica che consentirebbe l’accesso alle agevolazioni previste. Ciò potrebbe essere penalizzante soprattutto per i lavoratori con handicap, perché non avrebbero diritto ad alcuni benefici importanti, come ad esempio la possibilità di essere trasferito in una sede più vicina o la facoltà ...

Legge 104 e partita Iva : quali agevolazioni sono previste : Legge 104 e partita Iva: quali agevolazioni sono previste Legge 104 e lavoratori autonomi titolari di partita Iva: sono in molti a cercare informazioni sulla possibilità di fruire di alcune agevolazioni garantite dalla Legge 104, tra cui i permessi retribuiti. Il connubio, invece, non c’è. La Legge 104 è un istituto che consente solo ai lavoratori dipendenti che hanno familiari disabili di fruire dei permessi retribuiti e delle altre ...