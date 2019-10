Le vittime della strage di Las Vegas hanno ottenuto un risarcimento di 735 milioni di

Disastro ferroviario Andria-Corato : il video della strage al processo - parenti vittime in lacrime : l filmato è stato proiettato questa mattina, nell'aula bunker del carcere di Trani, durante il processo che vede imputate 17 persone e una società per i fatti del luglio 2016. 23 persone persero la vita, oltre cinquanta rimasero ferite. Nel filmato si vedono le scene delle carrozze ridotte praticamente a brandelli, i vagoni vuoti, e, fuori, sul terreno, i corpi senza vita delle vittime.Continua a leggere

Papa : “Troppe vittime della cultura dello scarto - restauriamo l’umanità senza escludere nessuno” : Papa Francesco ha celebrato la messa per la 105/a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: "Come cristiani non possiamo essere indifferenti di fronte al dramma delle vecchie e nuove povertà, delle solitudini più buie, del disprezzo e della discriminazione di chi non appartiene al 'nostro' gruppo".Continua a leggere

Tifoso insultò le vittime della strage di Superga durante Sampdoria-Torino : Daspo per due anni. Aveva mimato il gesto dell’aeroplano : durante la partita Sampdoria-Torino del 22 settembre scorso Aveva insultato la memoria del Grande Torino, mimando il gesto dell’aeroplano per ricordare la strage di Superga che il 4 maggio 1949 uccise 31 persone. Ora quel Tifoso blucerchiato è stato identificato e ha ricevuto il Daspo, cioè il divieto di assistere a manifestazioni sportive, per due anni, come riporta il Corriere Torino. A deciderlo il questore di Genova. Si tratta di un ...

Caporalato - NoCap lancia la prima filiera etica per assumere le vittime con contratti regolari : “Grande distribuzione nel rispetto della legge” : I primi cento ragazzi sono pronti a cominciare a lavorare. Potranno utilizzare attrezzature che rispettino tutti i canoni di sicurezza, avere un contratto regolare secondo le disposizioni provinciali, con orari di lavoro definiti e pause previste per legge, oltre a un alloggio in strutture che abbiano tutti gli standard di idoneità e al servizio di trasporto abitazione-lavoro, sostitutivo dei “furgoni-killer”. Si tratta della prima ...

Alluvioni nel sudest della Spagna : si aggrava il bilancio delle vittime - allerta meteo rossa : Si è aggravato il bilancio delle Alluvioni che stanno colpendo il sudest della Spagna: un uomo è annegato dopo che la sua auto è rimasta intrappolata in un tunnel pieno d’acqua ad Almeria, secondo quanto reso noto dalla municipalità locale. Un poliziotto è riuscito a salvare due delle tre persone presenti nell’auto, ma “una è rimasta dentro il mezzo“, ha detto a radio Cadena Ser il sindaco di Almeria, Ramon ...

Roma. vittime di sfruttamento e prostituzione : convegno alla Casa della Cultura : Vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e prostituzione. E’ il tema di un convegno voluto dai Municipi V,

Dalla Chiesa - oggi il ricordo delle vittime della strage : PALERMO - Ricorre oggi il 37esimo anniversario della strage di via Isidoro Carini, in cui persero la vita il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa,...

Mei Xiang e Tian Tian - ?i panda dello zoo di Washington vittime della guerra dei dazi : Mei Xiang e Tian Tian, ??due panda adulti che vivono da anni nello zoo nazionale di Washington, potrebbero essere gli ultimi due esemplari di questa specie ad essere ospitati nel parco. Dallo...

Addio a Giovanna Maggiani Chelli - presidente dell’associazione familiari vittime della strage di via dei Georgofili e blogger del Fatto.it : Addio a Giovanna Maggiani Chelli. La presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofilì è morta la notte scorsa, dopo una lunga malattia, nella sua casa di La Spezia. blogger del fattoquotidiano.it, Giovanna ha tenuto acceso per anni i riflettori su uno degli attentati mafiosi più misteriosi della storia italiana: quello che il 27 maggio 1993 a Firenze che causò cinque vittime, decine di feriti e ...

Juventus - Andrea Agnelli ricorda le vittime della tragedia dell’Heysel [FOTO] : “Always in our hearts“, ovvero “sempre nei nostri cuori”. Così, su Twitter, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha voluto ricordare oggi le vittime dell’Heysel, postando una foto che raffigura una targa in onore dei 39 supporter che persero la loro vita la sera del 29 maggio del 1985, poco prima della finale di Coppa Campioni tra il bianconeri e il Liverpool. Always in our hearts ...

Ponte Morandi - Salvini : “Squallido parlare dei Benetton oggi”. Ma a chiedere la revoca della concessione sono i familiari delle vittime : La revoca delle concessioni alla società Autostrade? Per Matteo Salvini parlarne nel giorno del primo anniversario della tragedia del Ponte Morandi è “squallido“. Un aggettivo scelto da Genova per continuare ad alimentare lo scontro politico in corso a Roma tra la Lega e il Movimento 5 stelle. Ma che implicitamente porta il ministro dell’Interno a contrapporsi ai familiari delle 43 vittime della strage di un anno fa. A chiedere ...

"Vogliamo giustizia" : il grido della rappresentante dei familiari delle vittime di Genova : “I nostri cari hanno avuto un’unica colpa. Essere in quel preciso istante in quel preciso luogo, è stata la loro condanna a morte. Questo come cittadini non possiamo accettarlo. Chiediamo ai rappresentanti un segnale concreto”, è questo il grido di dolore della rappresentanti dei familiari delle vittime del crollo del ponte, Egle Possetti.Poi l’appello affinché nessuno viva più il dolore ...

Commemorazione Morandi - i parenti delle vittime contestano la presenza della delegazione di Autostrade che lascia il capannone. Il presidente Mattarella : "Il nuovo ponte ricucirà la ferita" : Nell'area di cantiere era arrivato anche Castellucci, ad di Atlantia e fra i 74 indagati per omicidio colposo. La loro presenza era stata richiesta dal sindaco Bucci ma i famigliari delle 43 vititme si sono lamentati con il premier Conte