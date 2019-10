Le notizie del giorno ore 23 | 30

Fonte : agi

(Di giovedì 3 ottobre 2019) CONSIP: LOTTI E DEL SETTE A GIUDIZIO, PROSCIOLTO SCAFARTO Il gup Clementina Forleo ha deciso che andranno a processo anche il generale dei carabinieri Saltalamacchia e gli imprenditori Russo e Vannoni. Prosciolto il colonnello Sessa. L'ex ministro Pd: "Uno tsunami, affronterò il processo a testa alta". Renzi: nessun dubbio su Lotti, dimostrerà la sua innocenza. CUCCHI: IL PM CHIEDE 18 ANNI PER I DUE CARABINIERI, "MA NON E' UN PROCESSO ALL'ARMA" Sollecitate pene severe per Di Bernardo e D'Alessandro. Per Tedesco chiesta solo una condanna per falso. La sorella Ilaria: "Un processo che ci riavvicina allo Stato". BUFERA SU FIORAMONTI PER GLI INSULTI SUI SOCIAL, LUI "NON SI ATTACCA IL MIO LAVORO" Fratelli d'Italia chiede le "dimissioni immediate". Il ministro: "Essere oggetto di pressione mediatica fa parte del ruolo, e lo capisco. C'e' pero' un limite da non valicare".

