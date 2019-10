Le avventure economiche della famiglia Bramboni 1° parte

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Le(1°) Questo articolo è stato scritto con il misterioso signor Vigor Sagitta Laabita nella bassa Romagna, a Montagnate Perignano, quasi al confine con le Marche. È una tipicaitaliana con parenti sparsi tra nord e sud: sono nonno Gianni, ex operaio nel campo distribuzione elettrica e ora decoroso pensionato; papà Roberto, quadro aziendale nel settore logistica; mamma Luisa, segretaria part-time in una piccola azienda produttiva e casalinga; i figli Marco, 30enne neoassunto in campo IT e Francesca, 26enne studentessa di ScienzeComunicazione. Abitano in una discreta villetta di proprietà costruita da nonno Gianni negli anni ’60 e che oggi vale 200.000 euro. Insomma, sono benestanti, ma non ricchi. Complessivamente hanno un reddito lordo cumulato annuo di 140.000 euro che, tolte tasse e ...

Niebbo : La storia della nostra famiglia allargata, prima parte. -