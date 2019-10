Lazio-Rennes 0-0 Cataldi ci prova su punizione | Mendy para

LIVE Lazio-Rennes 0-0 - Europa League in DIRETTA : primo tempo senza emozioni all’Olimpico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Caicedo riceve spalle alla porta ai venti metri, subisce fallo, causando l’ammonizione di Gnagnon. 40′ Prova il pubblico della Curva Nord a sostenere e a scuotere i biancocelesti. 38′ Altra fase di ritmo basso. Le squadre si sfidano con il possesso. La Lazio torna addirittura da Strakosha. 36′ Caicedo attento nel liberare, poi sul controcross Da Silva finisce ...

Lazio-Rennes 0-0 live - partiti! : Lazio-Rennes live – Torna l’appuntamento con l’Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi. Avversario della seconda giornata della fase a gironi è il Rennes. La squadra francese è reduce dal pari all’esordio contro il Celtic, Lazio che ha un solo imperativo: vincere. L’inaspettata sconfitta in terra rumena contro il Cluj mette i biancocelesti con le spalle al muro. Tra le fila del Rennes delle vecchie ...

Lazio-Rennes 0-0 - le formazioni ufficiali : in attacco Immobile-Caicedo : La Lazio di Simone Inzaghi fa il suo esordio stagionale in Europa League di fronte ai propri tifosi, ed ospita il Rennes per la seconda giornata del Gruppo E di qualificazione ai sedicesimi di Europa...

LIVE Lazio-Rennes calcio - Europa League in DIRETTA : biancocelesti alla caccia dei tre punti sul palcoscenico continentale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Inzaghi sceglie subito di andare con la coppia Immobile-Caicedo per cercare di impensierire la difesa dei rivali transalpini 20.25 I giocatori di entrambe le squadre arrivano sul terreno di gioco: iniziano le operazioni di riscaldamento 19.50 Arrivano le formazioni ufficiali del match: Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Lulic; Caicedo, ...

Lazio - all’Olimpico arriva il Rennes : diretta su Sky e Tv8 : Serata di Europa League per la Lazio, chiamata ad affrontare il Rennes all’Olimpico con l’obiettivo di puntare a un unico risultato: la vittoria. Giusto due settimane fa nella sfida in Romania contro il Cluj i biancocelesti sono usciti sconfitti pur essendo andati inizialmente in vantaggio e hanno quindi la necessità di puntare ai tre punti […] L'articolo Lazio, all’Olimpico arriva il Rennes: diretta su Sky e Tv8 è stato ...

Europa League - Lazio-Rennes in diretta su Tv8 e Sky - Wolfsberg-Roma solo su Sky : Con l'andata della seconda giornata della fase a gironi, oggi, giovedì 3 ottobre, prosegue l’edizione 2019/20 dell'Europa League. A trasmettere in diretta tutte le partite sarà Sky (su Sky Sport Uno e Sky Sport 252), che detiene i diritti tv in esclusiva. Su Tv8, in chiaro, una partita di una delle squadre italiane partecipanti, ossia Lazio e Roma. Calcio di inizio alle 16.50, 18.55 e 21. Alle 18 e alle 23, studi pre e post partita con Anna ...