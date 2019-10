Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) È accaduto tutto così velocemente che ancora non tutto è chiaro. Il passaggio in 20 giorni da una coalizione orientata a destra, a un’altra di un colore opposto, è stato un tale cambio, e talmente improvviso, da non aver ancora sedimentato tutte le risposte sulle sue radici e ragioni – perché si è sgretolato il potere di Salvini proprio al suo culmine? Cosa ha rotto l’unità del governo? Come mai è sopravvissuto alla crisi della sua coalizione Giuseppe Conte, arrivando a guidarne una seconda di segno opposto? Le risposte sono tante e vanno dalle più fantasiose e oscure (doppi e tripli complotti) alle più politologiche, passando per l’inevitabile visita al sofà degli psicanalisti.Le rivelazioni del New York Times e del Washington Post sulle visite e gli incontri segreti avuti nel nostro ...

MarsicaW : È PARIS 2.0. ANCORA UNA VOLTA SALVA LE SORTI DELL'AVEZZANO CALCIOAVEZZANO - È ancora l'avvocato Paris a riprendere… - Flautomagico1 : RT @HuffPostItalia: L'Avvocato delle spie -