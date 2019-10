Lavoro | Calenda | ‘per 30 anni creduto in liberismo ma erano ‘cazz…”

Embraco - il lavoratore contesta Calenda : “Vergognati”. E l’ex ministro : “Stai zitto - senza di me saresti senza Lavoro” : I lavoratori di Embraco (ora Ventures Production) si sono riuniti per manifestare davanti alla sede del Mise per chiedere chiarezza sulla situazione dell’azienda. Tra loro anche l’ex ministro allo Sviluppo economico Carlo Calenda, che ha detto: “La strada è sbagliata. Era stato istituito un fondo proprio per trovare un investitore in caso di emergenza, mettendoci un contratto di sviluppo. Io da un anno continuo a dire che il ...