Lavoratori del Centro diurno Sacro Cuore a Modica senza stipendio

Il ticket sanitario varierà in base al reddito. 500 euro in più ai Lavoratori per il taglio del cuneo : Una riduzione del cuneo che potrebbe portare almeno 500 euro in più ai lavoratori nel 2020, con l’impegno di arrivare poi a 1000 euro. Ma anche una ‘rivoluzione’ dei ticket sanitari, con il costo che sarà in base al reddito e al nucleo familiare. “Pagherà di più chi ha di più”, spiega il ministro Roberto Speranza che sta preparando un ddl ad hoc. E in più, oltre un tetto di ...

Furbetti del cartellino - la ministra Dadone : “Stop alle impronte digitali per incastrarli. Deprime l’entusiasmo dei Lavoratori” : Niente rilevazione delle impronte digitali ai dipendenti pubblici per incastrare gli assenteisti della pubblica amministrazione. La neo ministra della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, interrompe la guerra tech ai Furbetti del cartellino dichiarata dall’ex numero uno della pa Giulia Bongiorno. Con la motivazione che “rappresenta un uso criminalizzante della tecnologia, che porta con sé un pregiudizio negativo verso i ...

Gig economy - indagine Inapp : in Italia Lavoratori delle piattaforme sono più di 210mila. E il 42% è senza contratto : Oltre 210mila lavoratori, il 42% dei quali senza contratto. Mentre solo il 2,9% ha il “privilegio” di un contratto cococo. sono i risultati di un censimento dell’Inapp (ex Isfol) sui gig worker Italiani, cioè coloro che fanno un “lavoretto” intermediato da una piattaforma. Non solo rider che portano i pasti a domicilio ma anche autisti Uber, free lance nel campo dell’informatica, baby sitter e colf a giornata, ...

Affitto stanze per studenti universitari e Lavoratori fuori sede - prezzi aumentano del 3% : In concomitanza con l'inizio del nuovo anno accademico, nelle varie università italiane, l'ufficio studi di Idealista.it ha realizzato per l'AdnKronos un'indagine sul prezzo delle stanze in Affitto per universitari e per i lavoratori fuori sede. I dati dell'indagine rivelano che nel 2019 i prezzi delle camere sono saliti del 3% rispetto all'anno precedente, ma l'aumento non è stato rilevato in tutte le città campione. Canone di una stanza in ...

Mille Lavoratori irregolari scoperti a Napoli in nove mesi del 2019 : La Guardia di finanza ha scoperto Mille lavoratori in nero o irregolari in provincia di Napoli, nei primi nove mesi del 2019

Gruppo Riva - in Germania scioperano gli operai del colosso siderurgico : “Pagati 30% meno”. Fiom : “Preoccupati per i Lavoratori italiani” : “Stiamo lottando non soltanto per i nostri diritti, ma per quelli dei lavoratori di tutta Europa”. Da oltre 14 settimane, i centotrenta lavoratori degli stabilimenti tedeschi di Treviri e Horath del Gruppo Riva sono in sciopero per protestare contro la mancata applicazione del contratto nazionale: “Il nostro stipendio è inferiore del 20/30% rispetto a quello previsto dal contratto” racconta Georg Rentmeister, uno dei lavoratori che giovedì è ...

Energia - c’è l’intesa per il rinnovo del contratto : aumento di 120 euro per 40.000 Lavoratori : La battaglia continuava da 9 mesi e aveva visto anche uno sciopero nazionale di 8 ore. Interessate 34 imprese tra cui Gruppo Eni, Snam Rete Gas, Saipem, Esso, Lukoil e Saras

Un gruppo di Lavoratori di Whirlpool ha bloccato l’autostrada Napoli-Salerno per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Napoli : Un gruppo di lavoratori di Whirlpool ha bloccato l’autostrada Napoli-Salerno per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Napoli. La manifestazione è avvenuta all’altezza del casello di ingresso della A3, a sud-est della città. Dopo la protesta i lavoratori sono

Sciopero trasporti publici - soddisfazione della Filt Cgil per forte adesione dei Lavoratori : Pescara - La Filt Cgil esprime grande soddisfazione per la forte adesione dei lavoratori allo Sciopero di 4 ore indetto contro la politica regionale dei trasporti. Nonostante alcuni deprecabili comportamenti antisindacali da parte di talune aziende con l’obiettivo di far fallire lo Sciopero, la mobilitazione indetta dalla Filt Cgil e che ha visto il coinvolgimento degli oltre duemila addetti che operano nel trasporto pubblico locale, ha fatto ...

Cuneo fiscale - l'idea del governo M5S-PD : 1.500 euro in più all'anno per i Lavoratori : Il nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha giurato una manciata di giorni fa ed è già al lavoro sulle tante promesse fatte dal premier in Parlamento nei giorni del voto di fiducia. Tra queste c'è anche il taglio del Cuneo fiscale, che potrebbe tradursi in un pagamento unico in busta paga per i lavoratori.Il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha confermato oggi che alcune misure già esistenti non saranno toccate, come Quota 100, il ...

Festival dell'Aquila - la curatrice : "Io insultata sui social e i Lavoratori non sono mai stati pagati" : Silvia Barbagallo dopo la polemica sul palinsesto con Saviano e Zerocalcare: "Da quattro mesi senza stipendio né contratto". Ma il sindaco Biondi (Fratelli d'Italia) scrive al ministro Franceschini: "Rompere con la direzione artistica". Il responsabile Mibac: "Nessuna...

