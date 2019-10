L’astronauta Luca Parmitano saluta dallo spazio la Nazionale di Rugby

E’ ufficiale : L’astronauta Luca Parmitano è il 1° italiano al comando della Stazione Spaziale [GALLERY] : L’astronauta ESA Luca Parmitano è ufficialmente il 1° italiano a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale: la cerimonia tenutasi pochi minuti fa ha dato inizio anche alla “Expedition 61” e alla seconda parte della missione “Beyond“. Parmitano è da oggi “International Space Station crew commander“. La cerimonia del passaggio di consegne con il comandante russo Alexei ...

Playmobil va in alto ed Oltre con L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano : I personaggi Playmobil sono apprezzati da milioni di bambini in tutto il mondo, ma ora due personaggi molto speciali, con le fattezze dell’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, sono in volo intorno alla Terra insieme all’astronauta stesso. Si tratta di due della speciale edizione limitata di 25.000 personaggi, che si possono trovare solamente allegati alle copie dell’edizione italiana di questo mese della rivista ...

Buon compleanno Luca Parmitano! L’astronauta festeggia in palestra : Luca Parmitano ha festeggiato i suoi 43 anni nello Spazio, nella palestra della ISS, con tanto di decorazioni. “ARED, la nostra palestra orbitale: il posto migliore da decorare per il mio compleanno!” ha scritto l’astronauta ESA su Twitter. Snoopy porge la torta di compleanno mentre l’astronauta, in orbita per la missione Beyond, mostra il numero 43 con le mani. Nato il 27 settembre 1976 a Paternò, Luca Parmitano si è ...

Luca Parmitano - L’astronauta fotografa la foresta amazzonica in fiamme : “Il fumo si vede per migliaia di chilometri” : La foresta amazzonica brucia. E “il fumo è visibile per migliaia di chilometri”. A lanciare l’allarme, direttamente dallo spazio, è Luca Parmitano. Con una serie di foto pubblicate su Twitter, AstroLuca ha infatti documentato ciò che sta accadendo al polmone della Terra, devastato da “decine e decine di incendi dolosi”. Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta ...

Incendi in Amazzonia : L’astronauta Luca Parmitano pubblica scatti drammatici catturati dallo spazio : L'astronauta italiano Luca Parmitano, impegnato nella missione Beyond a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ha pubblicato una serie di fotografie drammatiche che mostrano il fumo e la distruzione provocati dai roghi appiccati nella Foresta Amazzonica. AstroLuca è sempre in prima linea in difesa dell'ambiente e del nostro unico Pianeta.Continua a leggere

L’astronauta italiano Luca Parmitano è il primo DJ dello spazio : ha fatto ballare tremila persone : L'astronauta italiano Luca Parmitano dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) è diventato il primo DJ spaziale. AstroLuca si è infatti collegato dalla Stazione Spaziale Internazionale - dove è impegnato nella missione Beyond - con un festival di musica elettronica in corso di svolgimento a Ibiza. Ha dato vita a uno show di 12 minuti durante il quale ha danzato, mixato brani e incitato a ballare una folla di 3mila giovani che seguivano ...