Lampedusa | sbarco nella notte “Io | riportato indietro 3 volte dalla mafia” | così i

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - nella notte in 15 su un barchino : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo sull’isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati quindici Migranti a bordo di un barchino . Una motovedetta della Guardia di Finanza ha notato la piccola imbarcazione quasi all’imbocco del porto dell’isola. I Migranti sono strati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola.L'articolo Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa , nella notte in 15 su un ...

**Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - nella notte arrivati in 27** : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco nella notte sull’isola di Lampedusa dove sono arrivate 28 persone, di nazionalità tunisina, della Costa d’Avorio e del Camerun. I migranti erano a bordo di un barchino a poco meno di un miglio dall’isola quando sono stati soccorsi da un pattugliatore veloce della Guardia di Finanza dopo l’avvistamento di un peschereccio.L'articolo **Migranti : nuovo sbarco a ...

Doppio sbarco a Lampedusa. Sull'isola arrivano circa 130 migranti - anche casi medici e donne incinte : Nuovo sbarco a Lampedusa. Nel primo pomeriggio in porto è arrivata un’imbarcazione con oltre cento migranti (108, secondo l’Ansa) che era stata avvistata qualche ora prima. In mattinata, invece, c’era stato un altro approdo con una ventina di migranti arrivati autonomamente sulla terraferma. I profughi sono stati trasferiti nell’hotspot dell’isola dove, in mattinata, era stato eseguito il trasferimento di 80 ...