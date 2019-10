Lampedusa ricorda la sua strage | Aregai | «Vidi i miei compagni morire»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il 3 ottobre 2013 a mezzo miglio dalla spiaggia dei Conigli morirono 368 persone. Erano in mare, al largo di. Era notte. Quasi nessuno sapeva nuotare, venivano in gran parte dall'Eritrea. Tra loro c'eraMehari, sopravvissuto insieme a un centinaio di persone. Insieme ad alcune di loro, anche quest'anno è tornato a, grazie al Comitato 3 ottobre. In occasione della Giornata della Memoria e dell'Accoglienza, l'associazione guidata dal presidente Tareke Bhurane, ha lanciato la campagna ...

