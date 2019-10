Lampedusa | in 72 sbarcano nel giorno del ricordo della strage del 2013

Migranti - in 27 sbarcano nella notte a Lampedusa : anche 8 bambini. E la Ocean Viking ne soccorre altri 36 : a bordo sono 218 : Ventisette solo nell’ultima notte. Oltre 220 due giorni fa, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno. Il numero di Migranti che nelle ultime settimane stanno arrivando sulle coste italiane è in aumento e mette in allarme il Viminale: sono 1435 quelli sbarcati da inizio settembre. E la maggior parte non arriva a bordo delle navi delle ong, o con quelle della Guardia costiera, ma lo fa autonomamente, con i cosiddetti ...

Lampedusa - sbarcano 102 migranti. Sindacato polizia Sap : “Il sistema è in tilt” : “Sbarchi continui. Nelle prime settimane di questo mese 570 persone sono sbarcate a Lampedusa e il sistema sicurezza è già in tilt. Il personale non è sufficiente per gestire la situazione”. Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di polizia (Sap), parla di Lampedusa, che nelle ultime settimane ha acoclto centinaia di migranti. Solo oggi ne sono arrivati 102 e proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall’hotspot, ...

Migranti - oltre 100 persone sbarcano a Lampedusa. Hotspot dell’isola al collasso : Nell’isola sono arrivati oltre un centinaio di Migranti. Il premier Conte vedrà il presidente francese Macron: fra i punti all’ordine del giorno anche la situazione in Libia

Migranti - 102 sbarcano a a Lampedusa : tra loro 48 donne e 6 bimbi : Migranti, nuovo sbarco a Lampedusa: è appena arrivata nel porto dell'isola l'imbarcazione avvistata, con un centinaio di persone a bordo, al largo dell'isola siciliana. La barca...

Lampedusa - sbarcano altri 56 migranti. Hotspot al collasso : Nuovo sbarco "fantasma" a Lampedusa. Sono 56 i migranti arrivati sull’isola nella notte e nelle prime ore del mattino in due gruppi, il primo di 10 e il secondo di 46 persone. Quest’ultime erano a bordo di un'imbarcazione in legno inizialmente fermata a Cala Maluk dalla Guardia di finanza. Tutti i 56 migranti sono stati poi portati all'Hotspot di Lampedusa di contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente 210 persone contro ...

Lampedusa - sbarcano altri 100 migranti - il sindaco : 'Accoglienti sì - idioti no' : Dopo il caso della Ocean Viking, nave della Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere autorizzata nella giornata di ieri allo sbarco, continua l'arrivo di migranti sull'isola di Lampedusa. Nella scorsa notte sono sbarcate altre 78 persone, giunte direttamente al porto a bordo di un barcone, e soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza. Altre 21 persone invece sono sbarcate direttamente sull'Isola dei Conigli. Esplode intanto l'ira del ...

Ocean Viking - gli 82 migranti sbarcano a Lampedusa : 24 resteranno in Italia : I naufraghi sono stati trasferiti sull'isola siciliana con delle motovedette, 56 su 82 verranno distribuiti tra Germania...

Migranti - Salvini blocca la nave Mare Jonio al largo di Lampedusa : 78 persone sbarcano in autonomia : «Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le...

Open Arms - la Procura ha disposto il sequestro della nave : i migranti sbarcano a Lampedusa : Inchiesta per omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti «per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei migranti».

Open Arms - Procura sequestra nave e ordina l’evacuazione. I migranti sbarcano a Lampedusa dopo 19 giorni : Si sblocca al 19° giorno lo stallo di Open Arms. La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave ferma davanti a Lampedusa e l’evacuazione immediata dei 90 migranti ancora a bordo. La decisione è stata presa al termine di un vertice tra il pm Luigi Patronaggio, che nel pomeriggio aveva fatto una ispezione sulla nave con uno staff di medici, e i vertici della Capitaneria di porto. Intorno alle 23.30 la nave Open Arms è entrata nel ...

Lampedusa : sbarcano in 13 per complicazioni mediche - riscontrato un solo caso di otite : Secondo Francesco Cascio, responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, “qualcosa non funziona”: al termine delle visite mediche cui sono state sottoposte le 13 persone sbarcate dalla Open Arms, la nave Ong ormeggiata all’esterno del porto dell’isola, è stata riscontata una semplice otite in uno solo dei pazienti. Nessuna traccia della scabbia e di altre gravi patologie che erano state rilevate dai medici a bordo della nave Ong e che avevano ...

Open Arms a Lampedusa - sbarcano altri 4 migranti : «Bisognosi di soccorsi sanitari» : Continua lo scontro politico sulla Open Arms che ora si trova in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare. E altre quattro persone sono state fatte...

Open Arms davanti a Lampedusa - sbarcano in 9 per motivi medici : Sono scese 9 persone dalla Open Arms. Cinque hanno seri problemi medici e quattro sono loro familiari che li accompagnano. Restano a bordo della nave altre 137 persone in condizioni igienico sanitarie che i medici definiscono pessime: ci sono solo due bagni, sono terminati gli antibiotici e molti migranti hanno infezioni da ferite da fuoco che andrebbero curate. https://twitter.com/OpenArms_fund/status/1162243111868780544 La nave, dopo la ...

Open Arms a Lampedusa - sbarcano 9 migranti : «Bisognosi di soccorsi sanitari» : Continua lo scontro politico sulla Open Arms che ora si trova in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare. Nel frattempo, è stato...