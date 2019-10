Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) La persistenza dell’ex brigatista. Il pervicace terrorista “rosso” votato, un tempo, a colpire il “cuore dello Stato”. Prosaicamente parlando, in ciò che Pasolini definisce la Dopostoria, il già facente parte del cosiddetto “partito armato”, già talvolta lettore delle pagine di Nanni Balestrini, scrittore cui si devono i romanzi-manifesto “Vogliamo tutto” e “La violenza illustrata”, il figlio di una “generazione di insorti”, sembra ormai naturale immaginarlo, nel migliore dei casi, titolare-assegnatario di un portierato, possibilmente in luogo periferico. Ed eccolo lì, ormai emendato dagli antichi crimini, fisso nella guardiola, come già un Cesare Battisti nei giorni del soggiorno parigino. Pronto a porgere la posta ai condomini, ora al dottor Marcello ora alla signora Maria, ...

peppe844 : RT @HuffPostItalia: La supponenza degli ex brigatisti - HuffPostItalia : La supponenza degli ex brigatisti - fulvioabbate : La supponenza degli ex brigatisti (di Fulvio Abbate) -