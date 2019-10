La storia dei dazi statunitensi su alcuni prodotti europei

La storia dei dazi statunitensi ad alcuni prodotti europei : (foto: Spada – LaPresse) Il 2 ottobre l’Organizzazione mondiale del commercio ha autorizzato gli Stati Uniti a imporre dazi sulle merci europee per un valore di 6,8 miliardi di euro l’anno come forma di ritorsione per i sussidi impropri coi quali l’Unione europea ha aiutato Airbus, una delle più grandi aziende costruttrici di aerei. La risposta alla domanda cosa c’entrano gli Stati Uniti con l’Unione europea ...

La storia - i regimi e l’insostenibile leggerezza e l’amnesia dei social : “Milan Kundera ha compiuto novant’anni il primo aprile 2019 e il suo tema prediletto – il potere di dimenticare, o l’amnesia storica – non potrebbe essere più pertinente. Il grande argomento di Kundera emerse dall’esperienza, vissuta in prima persona, dell’annessione del suo paese natio, la Cecoslov

Tortu nella storia - approda alla finale mondiale dei 100 metri : Filippo Tortu si e' qualificato per la finale dei 100 metri ai Mondiali di Doha, in Qatar. Il 21enne sprinter milanese delle Fiamme Gialle

La storia dei tessuti raccontata da chi ci lavora : Come si è evoluta la tecnologia tessile? Negli ultimi anni i passi in avanti sono stati così giganteschi che aggiornare la manualistica in materia è stato quasi impossibile. Prova a fare il punto Paola Ungaro, autrice di “Tecnologia, innovazione e sostenibilità. Conoscere i materiali tessili” un testo in grado di fornire una rappresentazione organica e ragionata dell'evoluzione dei materiali e delle modalità per il loro trattamento con cui ...

50 anni di Abbey Road dei Beatles - uno degli album più famosi della storia : L’iconica copertina di Abbey Road dei Beatles La copertina di Abbey Road, l’ultimo album dei Beatles ad essere stato registrato, è tra le più famose del mondo. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr attraversano la strada, apparentemente sereni. Eppure, anche se quando uscì, proprio 50 anni fa, il 26 settembre 1969, nessuno lo sapeva, Abbey Road sarebbe stato il disco che chiudeva la storia della band più grande di ...

Il Jova Beach Party si è concluso. E c’è chi ha fatto i conti : ecco quanto è costato (e quanto ha reso) lo spettacolare tour che ha cambiato la storia dei live in Italia : Un tour in perdita che si ripaga grazie al mega concerto finale all’aeroporto di Linate. È finito così il Jova Beach Party di Lorenzo Cherubini. Diciotto date sold out, oltre 600mila spettatori, evento assoluto e straordinario che, pur tra mille polemiche, segnerà un significativo spartiacque pre e post tour sia per Jovanotti stesso che per i colleghi amanti dei bagni di folla estivi che con questo exploit dovranno d’ora in avanti misurarsi. A ...

A Bologna dal 26 settembre una mostra fotografica sulla storia dei Pink Floyd : Importante appuntamento per tutti i fan dei Pink Floyd: dal prossimo 26 settembre fino al 30 novembre Bologna ospiterà una mostra fotografica sulla storica band britannica. Attraverso le foto si vuole ripercorrere la carriera del gruppo, grazie alla foto di Storm Thorgerson, ma non solo. La mostra Verrà inaugurata domani 26 settembre alle ore 18 la mostra "Pink Floyd: il lato oscuro": l'appuntamento per tutti gli appassionati è a Bologna, presso ...

LI CONOSCI DAVVERO? Approfondiamo la storia dei Santi Martiri Coreani : Santi Andrea Kim Taegon, prete, e Paolo Chong Hasang e compagni Martiri Coreani (20 settembre) Il 6 maggio 1984, in occasione del suo viaggio pastorale a Seul, San Giovanni Paolo II iscrive 103 Martiri Coreani nel calendario dei Santi. È la prima canonizzazione dei tempi moderni fuori Roma! La loro memoria liturgica è fissata al 20 settembre perché alcuni subirono il Martirio proprio in questo giorno, altri ...

Il capitano dei ghiacci - su History il mistero del disperso più cercato della storia : Il capitano degli Alpini, Arnaldo Berni, morì in battaglia nel 1918. Il suo corpo non fu mai trovato. Ora una spedizione prova ad individuare il luogo che ne nasconde i resti. Lunedì 30 settembre alle 21.50 su History “I giornalisti non arrivano fino a noi e così le gesta dei nostri soldati che qui hanno veramente del prodigioso non vengono raccontate e si perdono”. Così scriveva Arnaldo Berni, il capitano Berni, che 101 anni fa moriva in un ...

M5s - Morra a Di Battista : “E’ vero - Pd è il partito più ipocrita della recente storia italiana. Ma ti ricordo che alleanza è scelta dei nostri elettori” : “La politica è razionalità, serietà, memoria. E proprio perché è memoria, io vorrei anche rivolgermi a un amico, che è Alessandro”. Esordisce così il senatore M5s, Nicola Morra, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, rispondendo al post odierno di Alessandro Di Battista che invitava i 5 Stelle a non fidarsi del Pd, alla luce del voto dei presunti 46 franchi tiratori del Pd contro gli arresti domiciliari per il deputato di Forza ...

El corazón de Sergio Ramos - il lato segreto di uno dei calciatori più vincenti della storia : Il capitano del Real Madrid è uno dei calciatori più vincenti e famosi della storia recente: tutti conoscono Sergio Ramos, tantissimi possono dire di ricordare almeno una delle partite più importanti che ha giocato, la maggior parte degli appassionati ha ben presente almeno uno dei gol che ha segnato. El corazón de Sergio Ramos, il documentario dedicato al già iconico difensore spagnolo, getta però uno sguardo nuovo su un volto noto che in ...

Asco - in Corsica la storia del ‘villaggio dei giusti’ che non consegnò nessuno degli 86 ebrei internati (con la ‘tolleranza’ dei soldati italiani) : Nel maggio 1943, per ordine delle autorità fasciste, 86 ebrei vennero arrestati e internati nella scuola di Asco, borgo tra i monti della Corsica, in attesa di essere deportati verso i campi di sterminio della Germania nazista. È una delle tante storie ‘dimenticate’ dell’occupazione italiana dell’Isola che portò avanti il regime fascista dal 1940 all’8 settembre 1943. Se però dal campo di concentramento di Asco nessun ebreo venne realmente ...

PAPA/ Carcere - nella storia i vinti sono più importanti dei vincitori : Ieri in Piazza San Pietro PAPA Francesco ha dato appuntamento a tutti coloro che operano all'interno delle carceri. Non possono diventare parcheggi

Il «Cuore dei cuori» - una commovente storia d’amore e poesia : Il Cimitero Acattolico di RomaPercy Bysshe Shelley (1792-1822)Il lungomare di ViareggioLericiIl Golfo dei PoetiIl borgo di TellaroIniziamo dalla fine: linea B della metropolitana di Roma, rione Testaccio, fermata «Piramide». Di solito non ci si spinge fino a qui solo per vedere la bianca Piramide Cestia, che con le sue perfette geometrie domina l’incrocio trafficato con via Marmorata. Il monumento, completato nel 12 a.C., non è infatti ...