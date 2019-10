La requisitoria della procura al processo Cucchi | Depistaggi da film horror

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 3 ottobre 2019) “Nella vicendahanno toccato picchi dadell’orrore. La responsabilità è stata scientificamente indirizzata verso tre agentipolizia penitenziaria. Ma ilo ha riguardato anche un ministroRepubblica che è andato in Senato e ha dichiarato il falso davanti a tutto il Paese”. Lo ha detto il pm Giovanni Musarò, durante la suanell’aula bunker di Rebibbia nel corso delbis sulla morte di Stefano. Sul banco degli imputati ci sono 5 carabinieri per i quali il pm farà le sue richieste: Francesco Tedesco, che a nove anni di distanza ha rivelato che il geometra 31enne venne ‘pestato’ da due suoi colleghi, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati come lui di omicidio preterintenzionale. Tedesco è accusato anche di falso e ...

