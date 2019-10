La polizia Usa in allerta per la prima di Joker | si temono sparatorie

Auto epoca Ragusa - la Jeep Willys della polizia la più interessante : La Polizia di Stato ha partecipato a Ragusa alla Giornata nazionale del veicolo d’epoca, esponendo una Jeep Willis del Reparto Celere

polizia : festa del Patrono a Comiso e celebra a Ragusa il Family Day : Si è svolta nella Chiesa Madre di Comiso, Santa Maria delle Stelle, la Santa Messa in occasione della Festività di San Michele Arcangelo

Addio all'estate Ragusa - il bilancio dei controlli della polizia : La Polizia di Stato ha reso noti i risultati dei controlli eseguiti sulla Sp 25 Ragusa-Mare in occasione dell’Addio all’Estate a Marina di Ragusa

Roma - socio di El Chapo arrestato a Fiumicino : così la polizia e la Dea hanno incastrato Ramon Cristobal Santoyo. Usa chiedono l’estradizione : Fiumi di cocaina, eroina e metanfetamine arrivavano dal Messico agli Stati Uniti grazie a lui, Ramon Cristobal Santoyo. Agiva in nome e per conto di El Chapo, il capo del cartello di Sinaloa arrestato tre anni fa e ora rinchiuso in carcere negli Usa dopo la condanna all’ergastolo. È la stessa fine che rischia di fare dottor Wagner, come è soprannominato Santoyo, ora che gli investigatori della Polaria e della Dea lo hanno bloccato a ...

Usa - sparatoria nelle strade di Washington. La polizia : “Almeno un morto e 5 feriti” : Un morto e 5 feriti in una sparatoria a Washington, a Columbia Heights, non lontano dalla Casa Bianca. Al momento non si conoscono i motivi dell’azione né se sia stato fermato l’uomo che ha aperto il fuoco. A riferirlo la stessa polizia. L’emittente televisiva Abc segnala una folta presenza di forze dell’ordine nei pressi della 14esima strada e Columbia Nw e che nella zona sono arrivate numerose ambulanze. La vittima ...

Lampedusa - sbarcano 102 migranti. Sindacato polizia Sap : “Il sistema è in tilt” : “Sbarchi continui. Nelle prime settimane di questo mese 570 persone sono sbarcate a Lampedusa e il sistema sicurezza è già in tilt. Il personale non è sufficiente per gestire la situazione”. Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di polizia (Sap), parla di Lampedusa, che nelle ultime settimane ha acoclto centinaia di migranti. Solo oggi ne sono arrivati 102 e proseguono a pieno ritmo i trasferimenti dall’hotspot, ...

Ragusa : polizia chiude casa a luci rosse : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Una casa a 'luci rosse', dove si prostituivano due donne sudamericane, è stata chiusa dalla polizia in via Elia, a Ragusa. A chiamare gli agenti sono stati alcuni vicini di casa stanchi delle continue 'visite' ricevute dalle due donne. In alcuni casi, i clienti hanno a

Hong Kong - polizia Usa lacrimogeni : 13.00 La polizia ha usato i lacrimogeni e i cannoni ad acqua caricati con uno speciale colorante blu nel centro di Hong Kong, all'Admiralty, per disperdere le diverse centinaia di manifestanti coi quali ci sono stati scontri soprattutto ad Harcourt Road, dove è stata issata la bandiera nera, a segnalare l'arrivo imminente delle cariche di gas. Gli agenti hanno risposto dopo l'occupazione di Hennessy Road, Queensway e Des VoeuX Road Central,e i ...

AC/DC - in Montana la polizia Usa 'Hells Bells' per allontanare un bisonte dalla strada : In attesa di saperne di più sul nuovo album e sul prossimo tour degli AC/DC arriva una notizia che, pur stravagante, è vera ed autentica: nello stato Usa del Montana infatti la polizia ha deciso di usare proprio un brano degli AC/DC, Hells Bells, per allontanare un bisonte, finito al centro di una strada. A dare la notizia lo scorso martedì è stata la stessa polizia della Contea di Gallatin, nello stato del Montana, con un post ironico sul ...

USA - bimba di 2 anni scomparsa. La polizia la trova morta : era stata rapita dall’amante del padre : Il corpicino di Nalani Johnson, 2 anni, è stato rinvenuto a Penn Hills, nello Stato USA della Pennsylvania sabato scorso. Dopo una serie di accuse reciproche tra il padre e l'amante, la polizia ha arrestato la donna, Sherena Nancy. "Il padre mi aveva detto di venderla per 10mila dollari", avrebbe provato a spiegare la 25enne.Continua a leggere

Migranti a Pozzallo - la polizia di Stato di Ragusa ferma scafista sudanese : La Polizia di Stato di Ragusa sottopone a fermo uno scafista sudanese di 18 anni. Secondo i testimoni è lui che ha condotto barca con Migranti

Usa - 14enne spara e uccide intera famiglia di 5 persone in Alabama. La polizia : “Ha confessato” : Un 14enne ha ucciso a colpi di pistola la notte scorsa la sua intera famiglia di 5 persone nello Stato dell’Alabama: il giovane, ha reso noto in un tweet l’ufficio dello sceriffo della contea di Limestone, ha confessato la strage e sta collaborando con le autorità. Il ragazzo, di cui non è stata resa nota l’identità, ha sparato con una pistola calibro nove all’interno di un’abitazione di Elkmont, nel nord dello Stato, al confine con il ...