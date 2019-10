La polizia blocca una macchina e sequestra un sacchetto che pensa sia di droga | la verità

In possesso di droga camminava a piedi sulla A24 - bloccato dalla polizia e arrestato 31enne : L'Aquila - Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio sull’autostrada A/24, una pattuglia della Sottosezione polizia Stradale di L’Aquila Ovest, ha proceduto al controllo di una persona appiedata al chilometro 28, ricadente nel territorio del Comune di Vicovaro (RM). Alla vista della pattuglia, tale H.Z, 31enne di nazionalità Marocchina, cercava di disfarsi di un sacchetto di plastica lanciandolo nella ...

Assunzioni Carabinieri - polizia e Vigili del Fuoco sbloccate - numero posti : Assunzioni Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco sbloccate, numero posti Si sbloccano le Assunzioni Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria. Il DPCM del 4 settembre 2019 è infatti in attesa di registrazione alla Corte dei Conti, dopodiché, a partire dal mese di ottobre, inizieranno i reclutamenti nelle amministrazioni del comparto sicurezza, definito dal premier Conte su Twitter “una priorità di ...

polizia blocca una zingara che stava rubando - lei dice di essere incinta e le fanno subito un’ecografia : Una zingara era entrata in un supermercato e girando tra gli scaffali, sperando di non essere vista ha rubato della merce mettendola sotto i suoi abiti. Dopo un po’ che girava con fare sospetto i responsabili del supermercato hanno capito che stava rubando e hanno immediatamente chiamato la Polizia. Appena la Polizia è arrivata e la ha perquisita si è accorta che effettivamente aveva rubato un bel po’ di merce e le ha comunicato che ...

Ivrea - polizia blocca entrata all’asilo per bimbi non vaccinati : mamma in sciopero della fame : Apertura di anno scolastico carico di tensione oggi in una scuota materna di Ivrea dove sono intervenuti addirittura agenti di polizia in borghese per impedire ad alcuni genitori di portare in classe i loro piccoli non in regola con i vaccini previsti dalla legge. Una delle mamme ha deciso di avviare uno sciopero della fame.Continua a leggere

Amazon vende benzina scontata per promuovere una serie tv e la polizia la blocca : A Santa Monica, in California, Amazon ha promosso una campagna per promuovere la seconda stagione della serie tv Marvelous Mrs Maisel, in onda su Prime, con cartelloni che sponsorizzavano frappé, stanze di albergo, biglietti del cinema e altri prodotti o servizi in vendita ai prezzi del 1959. E agli automobilisti del luogo non è sembrato vero di poter acquistare la benzina a 30 centesimi al gallone. Tanto che si sono create in pochissimo tempo ...