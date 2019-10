La nuova regola per l’ammonizione e la squalifica degli allenatori

L'eredità nuova edizione 2019/20 : le varianti del regolamento e le 4 nuove professoresse : Poco più di 24 ore e su Rai 1 prenderà il via l'edizione numero 18 de L'eredità che in buona parte cambierà alcuni aspetti del gioco come ha anticipato il sito che TV fa. Arriveranno delle modifiche nel regolamento, come la possibilità di ritorno nella puntata successiva per i 2 concorrenti che usciranno perdenti dalla prova del Triello, ormai diventato il diamante grezzo del game show condotto da Flavio Insinna che oltretutto introdurrà una ...

Ginnastica artistica - rivoluzione in vista : le parallele verranno alzate di 10 centimetri! nuova regola dal 2021 : rivoluzione importante per la Ginnastica artistica femminile a partire dal 2021. Le parallele asimmetriche verranno infatti alzate di cinque centimetri! Si tratta di una novità che potrebbe mutare gli equilibri della disciplina, un innalzamento degli staggi permetterà infatti differenti tipologie di evoluzione e anche più spazio per le uscite consentendo a diverse atlete di osare magari qualcosa in più a livello tecnico. Il Comitato Esecutivo ...

Libero : La nuova regola è troppo severa. Chiede a chi difende di rispettare una specie di galateo : Rizzoli aveva avvertito che il nuovo regolamento sarebbe stato una rivoluzione, scrive Claudio Savelli su Libero. E aveva ragione visto cosa è successo in campo a Firenze. Al Franchi ha subito fatto mostra di sé la nuova regola sui falli di mano. Rigore alla Fiorentina a causa del tocco di Zielinski. Un’applicazione corretta di una regola però troppo severa “perché impone un cambiamento nel modo di difendere. I difendenti devono ora ...

Il Napoli vittima della nuova (assurda) regola sul fallo di mano (VIDEO) : Un anno fa, sarebbe stato un episodio che nemmeno sarebbe rientrato negli highlights. Un fallo di mano, quello di Zielinski, decisamente involontario. Ma quest’anno, con la nuova regola, una regola assurda, la decisione dell’arbitro Massa è una decisione contestabile ma che comunque rientra nel regolamento. Zielinski aveva il braccio aperto anche se colpisce la palla dopo averla toccata col petto, quindi senza alcuna volontarietà. Ma ...

Calci di rigore : opinioni discordi sulla nuova regola - il VAR deve intervenire? E’ caos : Lo scorso 2 marzo la IFAB (International Football Association Board) ha modificato alcune regole di gioco del Calcio. Oltre a falli di mano, sostituzioni e cartellini gialli per gli allenatori, una delle nuove norme è quella riguardante i Calci di rigore. Non è ancora iniziato il campionato e in Italia è già polemica attorno agli arbitri. Con la nuova regola, in caso di Calcio di rigore ogni portiere sarà tenuto a posizionare un solo un ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : il regolamento. Previste ben 5 retrocessioni! La nuova formula dell’Europeo a squadre : Nel weekend del 9-11 agosto si disputerà a Bydgoszcz (Polonia) la Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, la vecchia competizione per Nazionali è stata ribattezzata come Campionato Europeo a squadre ma è cambiato soltanto il nome mentre la sostanza è sempre la stessa: una tradizionale sfida tra le migliori formazioni del Vecchio Continente che si danno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo. Quest’anno la manifestazione sarà ...