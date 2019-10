Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Laalla questione della gaffe di. Il presidente biancoceleste, nei giorni scorsi aveva detto: “Buu non è sempre un’offesa razzista, noi da bambini lo gridavamo anche a quelli con la pelle normale, bianca“. Il club della Capitale interviene con una nota pubblicata sul suo sito, a firma del portavoce Arturo Diaconale. La reazione suscitata dalle parole diè definita “una esasperata” dovuta ad un”. Il messaggio che è stato veicolato, scrive la, è in contrasto con le iniziative messe in atto dalla società per difendere i valori etici e morali che hanno sempre vistoin prima linea. Questo il testo della nota: “Unha suscitato una esasperatae veicolato un messaggio in netto contrasto con tutte le iniziative da tempo messe in ...

napolista : La #Lazio risponde su #Lotito : strumentalizzazione di un termine inappropriato - ilNapolista - vola_lazio : - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Accuse di razzismo a #Lotito, la #Lazio risponde: 'Parole strumentalizzate, è in prima linea contro le discriminazioni' https… -