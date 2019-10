La fine di un sogno | Marchisio lascia il calcio | “ho deciso di ritirarmi | vi spiego

Fonte : sportfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il centrocampista italiano hadire ilin maniera definitiva, annunciandolo in conferenza stampa all’Allianz Stadium di Torino Claudiodice basta, il centrocampista italiano ha annunciato in conferenza stampa ladella propria carriera agonistica, condita da trionfi e vittorie ottenuti soprattutto con la maglia della Juventus addosso. Marco Alpozzi/LaPresse Proprio nello stadio che per tanto tempo è stato suo, l’ex bianconero ha scelto di rivelare la sua decisione, in quella sala conferenze dell’Allianz Stadium in cui i ricordi si accumulano uno dopo l’altro. Voce ferma ma tradita qualche volta da un filo di emozione, come non potrebbe essere altrimenti: “avrete immaginato il perché vi ho chiesto di venire qui oggi. Hodi, è stata una decisione ponderata, ma difficile. Ho scelto un luogo come questo ...

JuvMania : “Non ho dormito stanotte e alla fine ho deciso che la parola giusta per descrivere il mio percorso è stata ‘Sogno'” - 0a0zero : @LaVarcaDiNoe Alla fine è tutto un sogno di Gargamella... - GiulioMacaiOne : #AliceDiSognoInSogno, l'edizione italiana del mio #graphicnovel edito negli Stati Uniti da @boomstudios, esce a fin… -