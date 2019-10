Kim Shattuck dei Muffs ed ex bassista dei Pixies è morta a 56 anni

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Dopo una vita dedicata al punk rock Kimdeia 54. La frontwoman si è spenta dopo aver lottato per duecontro la SLA e il triste annuncio è stato dato dal marito, Kevin Sutherland, sul suo profilo Instagram: Questa mattina è scomparsa nel sonno l’amore della mia vita, in pace, dopo una devastante battaglia con la SLA durata due. Sono l’uomo che sono oggi solo grazie a lei. Lei continuerà a vivere grazie alla sua musica e noi continueremo a condividere il ricordo del suo spirito feroce e creativo. Kim, inoltre, ha militato neinel 2013 per un tour europeo della band, quando Kim Deal era uscita di scena per cedere il posto a Paz Lenchantin (Zwan, A Perfect Circle). Nata a Los Angeles nel 1963 iniziò la sua carriera con le The Pandoras e nel 1994 cantò insieme ai NoFx per la canzone Lori Meyers contenuta ...

