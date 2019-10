Juventus al lavoro davanti ai propri tifosi | si prepara la gara contro l' Inter

Juventus - squadra già al lavoro in vista della Champions : Alex Sandro è tornato a Torino : Per la Juventus gli impegni sono sempre tantissimi, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi non hanno un attimo di tempo nemmeno per godersi la vittoria contro la Spal che ha lasciato intravedere notevoli passi in avanti sul piano del gioco. Stamani i bianconeri hanno già iniziato a mettere nel mirino la gara contro il Bayer Leverkusen, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Martedì la Juve affronterà i tedeschi e per ...

Juventus - squadra già al lavoro in vista della gara contro il Brescia : La Juventus, ieri, ha battuto per 2-1 il Verona. Ma per i bianconeri non c'è tempo per godersi questo successo, visto che martedì saranno di nuovo in campo per affrontare il Brescia nel turno infrasettimanale di campionato. Questa mattina, la squadra si è ritrovata alla Continassa proprio per mettere nel mirino la sfida di martedì sera. Chi ha giocato ieri ovviamente si è dedicato ad un lavoro di scarico. Domani, per la Juve sarà già giorno di ...

DIRETTA/ Juventus-Verona - risultato 0-1 - streaming video tv : capolavoro di Veloso! : DIRETTA Juventus Verona streaming video e tv: gli allenatori, orario, quote e risultato live del match per la quarta giornata del campionato di Serie A.

Juventus - bianconeri rientrati da Madrid : squadra subito al lavoro : Questa mattina, la Juventus ha lasciato Madrid per tornare a Torino. Una volta rientrata a Torino la squadra si è immediatamente diretta alla Continassa per iniziare a preparare la partita contro il Verona. Il calendario della Juve è davvero serrato visto che i ragazzi di Maurizio Sarri saranno nuovamente in campo sabato alle 18. Dunque il tecnico toscano contro i gialloblù potrebbe fare qualche cambio e non è escluso che li faccia in tutti i ...

Mercato Juventus - assalto al fenomeno del Chelsea : Paratici a lavoro! : Mercato Juventus – Terminato il Mercato estivo, ci si proietta già al prossimo anno: le società guardano soprattutto con attenzione ai calciatori in scadenza che potrebbero diventare delle occasioni low-cost da prendere a volo. Tra i calciatori attenzionati dalla Juventus c’è ad esempio il brasiliano Willian, in scadenza di contratto con il Chelsea e con l’accordo con […] More

Juventus - Paratici sarebbe già al lavoro per il 2020 e vorrebbe assicurarsi Eriksen : Ieri sera si è chiuso il mercato e la Juventus nell'ultimo giorno di trattative ha preferito non fare nessuna operazione. Infatti, i bianconeri avevano già messo a segno i propri colpi da tempo, regalando a Maurizio Sarri una rosa ancor più forte. Adesso il mercato andrà un po' in pausa, ma di certo Fabio Paratici valuterà già le strategie del futuro. Il ds bianconero è sempre molto bravo a cogliere le occasioni a parametro zero e in questo ...

Juventus - De Ligt non si nasconde : “qui so che nulla è facile - lavoro per diventare il migliore” : Il difensore della Juventus ha parlato alla consegna del premio di giocatore olandese dell’anno consegnatogli dalla testata De Telegraaf La stagione di Matthijs De Ligt non è iniziata benissimo, il giocatore olandese infatti sta faticando in queste prime settimane ad inserirsi negli schemi della Juventus. Fabio Ferrari/LaPresse Prima la panchina di Parma, poi il debutto contro il Napoli per via dell’infortunio di Chiellini, ...

Juventus - colpo grosso in arrivo : Neymar - Suarez o Icardi? Paratici a lavoro : Juventus – Dall’estero arrivano nuove indiscrezioni sul possibile inserimento della Juventus per Neymar, in uscita dal PSG e nel mirino soprattutto delle due ‘Grandi’ di Spagna Barcellona e Real Madrid. Dopo Brasile e Spagna, anche dalla Francia riportano di un eventuale tentativo dei campioni d’Italia per portare a Torino il campione verdeoro. Juventus, Suarez o Icardi? Traccia di mercato questa smentita però ...

Calciomercato Juventus News/ Matuidi non demorde : 'Il lavoro è...' - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News: Ultime notizie sulle trattative dei bianconeri. Il centrocampista francese pensa solo a far bene in allenamento.