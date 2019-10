Joker | massima allerta per l’uscita al cinema del nuovo film | polizia fuori dalle sale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Che la grande paura abbia inizio., ildi Todd Phillips, dal 3 ottobre nelleitaliane (dal 4 in quelle statunitensi) farà parlare molto di sé. Intanto perché è, e siamo a ottobre ma spesso va così, il migliordell’anno (qui spieghiamo il perché). Poi perché a livello di passaparola mondiale, ma soprattutto nella desolata landa statunitense dove ancora ilè fenomeno di massa, si teme che la violenza presente neldiventi principio emulativo nella realtà. Ovvero che esplodano improvvisamente tanti piccoli sconosciutia sparacchiare su inermi spettatori, o addirittura ad aizzare la plebe a rivoltarsi contro un sistema di governo oppressivo, classista e a sua volta violento come succede per il protagonista del. Accadde qualcosa di simile nel luglio del 2012 durante l’anteprima de Il Cavaliere oscuro al Century Theatre di Aurora in Colorado con il ...

