Joker | il perdente è il nuovo eroe

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Avevamo lasciato la Dc Comics tra nuove speranze per Aquaman e Shazam a far da scia alla discutibile scelta di Robert Pattinson sul prossimo Batman, ma con prepotenza questosbriciola tutto riportandoci a una drammaturgia più penetrante dei Cavalieri Oscuri di Nolan. Era già uno dei film più attesi dell’anno, poi l’ovazione veneziana e il Leone d’Oro al miglior film. Ora finalmente l’uscita in sala. Siamo tra anni Settanta e inizi Ottanta. Gotham è sommersa dalla spazzatura per un lungo sciopero contestato dai cittadini. C’è puzza di marcio anche metaforicamente, le Cadillac in strada sono spigolose nelle linee quanto le prospettive scelte per ogni inquadratura da Todd Phillips sul povero Arthur. Come un moderno Rigoletto si piega a prender calci dai bulli di turno che gli fanno colare in lacrime il trucco da pagliaccio, lavoro ingrato per un depresso che vivacchia cercando ...

